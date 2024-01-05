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2024-01-05 16:57:19

「私League」打波變打球證 警拘53歲朱姓施襲男 球證頭頸受傷送院(更新)

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一場私人籃球聯賽有球員疑不滿球證判決，從後向對方揮拳「偷襲」，球證即時要求報警。(Facebook專頁「籃神-籃球專頁」)

一場私人籃球聯賽有球員疑不滿球證判決，從後向對方揮拳「偷襲」，球證即時要求報警。(Facebook專頁「籃神-籃球專頁」)

【1月5日更新】香港私人籃球聯賽（私League）發生球員不滿裁決襲擊球證事件，警方表示周三(3日)晚上接獲報案，指一名43歲姓區男子在長沙灣深旺道一體育館被一名男子以手襲擊，頭、頸受傷清醒送院。警方經初步調查，以涉嫌普通襲擊拘捕一名53歲姓朱男子，他獲准保釋候查，須於2月上旬向警方報到。案件交由長沙灣分區軍裝巡邏小隊第二隊跟進。

藝人周柏豪及《中年2》參賽者在場

翻查賽會資料，比賽發生在周三晚10時，由「DADDIES」(紅衫)對陣呂青(黑衫)，兩邊都有知名人士在陣，黑衫8號是知名藝人周柏豪，是該隊首席射手，紅衫24號是《中年好聲音2》參賽者甘永傑。

事發在一處室內運動場，由黑衫隊對紅衫隊。當時紅隊34號球員主射罰球「炒粉」，紅隊6號球員奪球後補射亦失敗，此時紅衫28號與黑衫球員爭球，球證吹停賽事，直指黑隊重新開球。(Facebook專頁「籃神-籃球專頁」) 紅衫28號疑不滿判決，向球證作投訴，此時球證直指對方技術犯規。(Facebook專頁「籃神-籃球專頁」) 紅衫28號疑不滿判決，向球證作投訴，此時球證直指對方技術犯規。(Facebook專頁「籃神-籃球專頁」) 紅衫28號疑不滿判決，向球證作投訴，此時球證直指對方技術犯規。(Facebook專頁「籃神-籃球專頁」) 紅衫28號隨即以身體輕撞球證表不滿(Facebook專頁「籃神-籃球專頁」) 紅衫28號隨即以身體輕撞球證表不滿(Facebook專頁「籃神-籃球專頁」) 紅衫28號及後突情緒失控從後向球證揮拳(Facebook專頁「籃神-籃球專頁」) 紅衫28號及後突情緒失控從後向球證揮拳(Facebook專頁「籃神-籃球專頁」) 雙方球員隨即介入調停，球證被打後表現冷靜，並向工作人員問「影唔影到?」，得知鏡頭拍下被襲過程後，他隨即要求報警(Facebook專頁「籃神-籃球專頁」) 雙方球員隨即介入調停，球證被打後表現冷靜，並向工作人員問「影唔影到?」，得知鏡頭拍下被襲過程後，他隨即要求報警(Facebook專頁「籃神-籃球專頁」) 雙方球員隨即介入調停，球證被打後表現冷靜，並向工作人員問「影唔影到?」，得知鏡頭拍下被襲過程後，他隨即要求報警(Facebook專頁「籃神-籃球專頁」) 翻查賽會資料，比賽發生在周三晚10時，由「DADDIES」(紅衫)對陣呂青(黑衫)，黑衫8號是知名藝人周柏豪，是該隊首席射手 翻查賽會資料，比賽發生在周三晚10時，由「DADDIES」(紅衫)對陣呂青(黑衫)，黑衫8號是知名藝人周柏豪，是該隊首席射手 翻查賽會資料，比賽發生在周三晚10時，由「DADDIES」(紅衫)對陣呂青(黑衫)，黑衫8號是知名藝人周柏豪，是該隊首席射手

社交平台流傳片段在一場私人籃球聯賽(私League)，有球員疑不滿球證判決，從後向對方揮拳「偷襲」，球證即場要求報警。Facebook專頁「籃神-籃球專頁」昨日(4日)發布影片，事發在一處室內運動場，由黑衫隊對紅衫隊。當時紅隊34號球員主射罰球「炒粉」，紅隊6號球員奪球後補射亦失敗，此時紅衫28號與黑衫球員爭球時出界，球證吹停直指黑隊重新開球。紅衫28號疑不滿判決，向球證作投訴，此時球證指對方技術犯規。

隊友道歉「唔好意思，佢場場都係咁」

紅衫28號隨即以身體輕撞球證表不滿，當球證背身向場邊人員示意犯規球員背碼時，紅衫28號突情緒失控從後向球證揮拳，雙方球員隨即介入調停，球證被打後表現冷靜，並向工作人員問「影唔影到？」，得知鏡頭拍下被襲過程後，他隨即叫「報警」，及後聲稱沒受傷，但「有少少暈」。

紅衫其他球員稱「唔駛(報警)吓嘛？」，現場亦有人稱「打波姐！唔使咁樣吓嘛？」「唔好嘈，唔好嘈，唔好出聲」，有紅衫球員上前向球證代為道歉，專頁及後指有紅衫球員向對手表示「唔好意思！佢場場都係咁」。球賽亦只完成兩節，最終被迫腰斬。

影片公開後引起網民熱議(Facebook專頁「籃神-籃球專頁」) 影片公開後引起網民熱議(Facebook專頁「籃神-籃球專頁」) 影片公開後引起網民熱議(Facebook專頁「籃神-籃球專頁」) 影片公開後引起網民熱議(Facebook專頁「籃神-籃球專頁」) 影片公開後引起網民熱議(Facebook專頁「籃神-籃球專頁」) 影片公開後引起網民熱議(Facebook專頁「籃神-籃球專頁」) 影片公開後引起網民熱議(Facebook專頁「籃神-籃球專頁」)

網民諷應轉打拳擊 促無限期停賽

影片公開後引起網民熱議，「咁好打，點解唔上擂台打」、「球証係依場MVP，型到吖。邊個話唔使呀？打人報警啱晒」、「點可以和解架，佢而家實覺得打人一定無事，全世界都怕左佢，下次又係咁」、「呢條友出得拳就要承受返個後果，咁樣即係姑息呢啲害群之馬！」、「場場都係咁仲比佢落場」、「應該轉打拳擊，不過拳擊都唔可以打拳證」，「做得好，係需要教訓，呢d人應該無限期停賽」、「個個咁打人。仲有人報私league？應該永久停賽啦」。

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