「私League」打波變打球證 警拘53歲朱姓施襲男 球證頭頸受傷送院(更新)

【1月5日更新】香港私人籃球聯賽（私League）發生球員不滿裁決襲擊球證事件，警方表示周三(3日)晚上接獲報案，指一名43歲姓區男子在長沙灣深旺道一體育館被一名男子以手襲擊，頭、頸受傷清醒送院。警方經初步調查，以涉嫌普通襲擊拘捕一名53歲姓朱男子，他獲准保釋候查，須於2月上旬向警方報到。案件交由長沙灣分區軍裝巡邏小隊第二隊跟進。 藝人周柏豪及《中年2》參賽者在場 翻查賽會資料，比賽發生在周三晚10時，由「DADDIES」(紅衫)對陣呂青(黑衫)，兩邊都有知名人士在陣，黑衫8號是知名藝人周柏豪，是該隊首席射手，紅衫24號是《中年好聲音2》參賽者甘永傑。

社交平台流傳片段在一場私人籃球聯賽(私League)，有球員疑不滿球證判決，從後向對方揮拳「偷襲」，球證即場要求報警。Facebook專頁「籃神-籃球專頁」昨日(4日)發布影片，事發在一處室內運動場，由黑衫隊對紅衫隊。當時紅隊34號球員主射罰球「炒粉」，紅隊6號球員奪球後補射亦失敗，此時紅衫28號與黑衫球員爭球時出界，球證吹停直指黑隊重新開球。紅衫28號疑不滿判決，向球證作投訴，此時球證指對方技術犯規。 隊友道歉「唔好意思，佢場場都係咁」 紅衫28號隨即以身體輕撞球證表不滿，當球證背身向場邊人員示意犯規球員背碼時，紅衫28號突情緒失控從後向球證揮拳，雙方球員隨即介入調停，球證被打後表現冷靜，並向工作人員問「影唔影到？」，得知鏡頭拍下被襲過程後，他隨即叫「報警」，及後聲稱沒受傷，但「有少少暈」。 紅衫其他球員稱「唔駛(報警)吓嘛？」，現場亦有人稱「打波姐！唔使咁樣吓嘛？」「唔好嘈，唔好嘈，唔好出聲」，有紅衫球員上前向球證代為道歉，專頁及後指有紅衫球員向對手表示「唔好意思！佢場場都係咁」。球賽亦只完成兩節，最終被迫腰斬。