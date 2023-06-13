「科大 - 信和百萬獎金創業大賽2023」 培育科創人才 共建美好未來

創新科技發展為市民帶來更美好生活，為培育更多優秀創新科技，以及有遠見和創業精神的新世代創科人才，香港科技大學今年再獲信和集團冠名贊助，舉辦「科大 - 信和百萬獎金創業大賽2023」，破紀錄吸引243支來自科大教授、學生、校友以及其他本地院校的隊伍競逐獎項，透過賽事除可壯大香港創科創業生態圈，亦有助各團隊將他們的研發成果轉化為產品，讓更多人使用。
香港科技大學創業中心總監凌恒然博士指，賽事今年已是第13屆，連同香港在內，還有深圳、廣州、佛山、澳門及北京均會舉行賽事。賽事多年來已孕育出約七千家公司，今年賽事更特別增設「可持續發展影響力獎」，以鼓勵參賽隊伍的綠色創意，加入ESG（環境、社會及管治）元素，為社會可持續發展盡力。三隊得獎隊伍分別為Daoad、Salvaged Limited及同時獲賽事亞軍的not only powder。她並感謝信和及其他贊助機構，除贊助獎項及為參賽隊伍提供專業意見，並派員擔任賽事評審。
支持青年創業 建設香港創科中心
信和集團創新聯席董事、科大綜合系統與設計學系客席教授楊孟璋工程師指，今年是信和第6年贊助賽事，集團支持香港成為創科中心。希望年輕人能發揮無限潛能，憑熱誠、創意和善用資源，加上社會各界支持，讓他們可堅持創業。他並指創業路並不易走，但能堅持走下去便有可能取得好成績。
香港賽區獲獎隊伍：
參賽隊伍：Allegrow
榮獲獎項：冠軍（白金獎）、廣發創新獎
因其中一位隊員家人的經歷，促使Allegrow研發針對血癌、淋巴癌和免疫系統問題的「人造細胞培育技術」，優化現時免疫細胞的生產流程，該技術的生產成本較現時沿用的方法減低達48%，同時每產品可節省約33%的生產時間，從而可使病人輪候時間大大減低，亦有助降低醫療費用。團隊現正與生物科技公司和受託研究機構合作，就新技術進行測試，產品預計將於2024年推出市場，期望可令細胞療法趨向大眾化，讓更多患者獲得治療機會。
參賽隊伍：not only powder
榮獲獎項：金獎、可持續發展影響力獎
不少水果可能因為外型不討好，或是於運送途中受壓至有輕微破損變成廚餘，not only powder與果農、果欄的果商等合作，收集質素無問題的「醜水果」回收，並以凍乾技術升級再造，將醜水果變成果乾或不同口味的粉末組合，令水果保存期可長達一年，同時可保留最少97%營養價值。團隊已試業六個月，透過網店、擺攤和與企業合作，已售出超過3,200件產品。團隊正研究將透過獎勵計劃回饋達到指定減碳排放目標的合作伙伴；亦計劃進軍台灣和內地市場。
參賽隊伍：Fleming MedLab
榮獲獎項：銀獎
於2022年1月成立Fleming MedLab，針對中風病人康復問題研發出輕盈舒適的穿戴式機械下肢，利用動作感應器和肌肉電流偵測功能分析使用者的步行意欲，從而讓裝置施力，協助其完成步行動作，團隊亦研究透過機器學習演算法追蹤康復進度紀錄及分析，助病人利用裝置進行持續性步行訓練，以減低步行時跌倒的機會，更有助病人再度控制肢體動作。團隊於今年夥拍本地醫療機構進行首階段臨床試驗，並將裝置出售予復康中心及醫療集團。
三隊於香港賽區勝出的隊伍，將於稍後時間與北京、佛山、廣州、澳門及深圳賽區的優勝隊伍於總決賽中交流切磋，爭奪大獎。