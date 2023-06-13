「科大 - 信和百萬獎金創業大賽2023」 培育科創人才 共建美好未來

創新科技發展為市民帶來更美好生活，為培育更多優秀創新科技，以及有遠見和創業精神的新世代創科人才，香港科技大學今年再獲信和集團冠名贊助，舉辦「科大 - 信和百萬獎金創業大賽2023」，破紀錄吸引243支來自科大教授、學生、校友以及其他本地院校的隊伍競逐獎項，透過賽事除可壯大香港創科創業生態圈，亦有助各團隊將他們的研發成果轉化為產品，讓更多人使用。

香港科技大學創業中心總監凌恒然博士指，賽事今年已是第13屆，連同香港在內，還有深圳、廣州、佛山、澳門及北京均會舉行賽事。賽事多年來已孕育出約七千家公司，今年賽事更特別增設「可持續發展影響力獎」，以鼓勵參賽隊伍的綠色創意，加入ESG（環境、社會及管治）元素，為社會可持續發展盡力。三隊得獎隊伍分別為Daoad、Salvaged Limited及同時獲賽事亞軍的not only powder。她並感謝信和及其他贊助機構，除贊助獎項及為參賽隊伍提供專業意見，並派員擔任賽事評審。

支持青年創業 建設香港創科中心

信和集團創新聯席董事、科大綜合系統與設計學系客席教授楊孟璋工程師指，今年是信和第6年贊助賽事，集團支持香港成為創科中心。希望年輕人能發揮無限潛能，憑熱誠、創意和善用資源，加上社會各界支持，讓他們可堅持創業。他並指創業路並不易走，但能堅持走下去便有可能取得好成績。