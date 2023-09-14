​科學館全新常設展廳「古生物展廳」明日開幕 展出珍貴動植物化石、機械恐龍

香港科學館全新常設展廳明日(15日)開幕！

展廳「古生物展廳」以「滅絕．新生」為開幕展覽主題，介紹六億三千五百萬年前埃迪卡拉紀以來，地球生命經歷過的各種挑戰及生命的演化。超過三米高的冰河時期真猛獁象化石、迄今出土最完整的恐爪龍化石、史前海洋掠食性魚類劍射魚等難得一見的展品將被展出。

展覽共分六大展區，分別介紹地球在漫長地質歷史中發生過的五次主要大規模滅絕事件，並會展出超過一百組各個時期的珍貴動物及植物化石。展廳內除了有難得一見的化石，亦有栩栩如生的機械恐龍和各種有趣的互動展品；介紹挖掘化石、史前的環境和物種的演化等知識。館方望展覽最後帶出地球正面臨第六次大規模滅絕危機的信息，呼籲人類為野生動物保育和環境保護貢獻力量。