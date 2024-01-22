「科技券」成功個案分享：學友社重建網上平台 改善內容與用戶管理 提升數據分析能力

每年DSE放榜前後，主力服務學生和年輕人、關注他們升學和就業前途的學友社，總會以調研、訪問等活躍於各大傳媒。這個扎根香港75年的老牌社福機構，多年來為學校和學生提供廣泛的教育服務和教材產品，包括舉辦人生規劃、輔導講座和模擬考試等活動。早年為更貼合學生需要，更建立一站式學生資訊平台《student.hk》分享升學及教育資訊。然而，隨著科技不斷進步和創新，網站功能也在不斷演化，學友社原有的網站設計和配套亦開始未能貼近市場需要，限制了内部員工的工作靈活度及生產力，因此必須重建及升級有關平台。學友社透過生產力局「科技券」計劃秘書處，成功申請創新科技署創新及科技基金下的「科技券」計劃，成功獲得資助進行系統升級，方便員工管理及更新網站，提高工作效率和精準度，從而更有效地為有需要的學生和家長傳遞更多實用的升學和教育資訊，協助他們規劃人生下階段。

舊網站不兼容流動裝置 陳穎文：《出路指南》要整份下載逐頁揭

學友社《student.hk》平台早於十多年前創建，學友社副主席陳穎文坦言，當年網站主要由文字內容構成，設計較簡陋。包括她在內，不少學友社的同事均指舊網站的介面不能兼容手機、平板等流動裝置，「每次用手機打開網站都要用手指滑動屏幕放大和縮小，左掃右點擊，需要耗費大量時間和精力完成工作，相當不便！」。網站不能兼容不同的流動裝置，導致員工需要花費額外時間處理而難以專注於核心業務。礙於當時的網頁製作技術，很多資訊都是「搬字過紙」直接將紙本文件上載網站，而且上載系統並沒有人性化設計，必須由具備電腦編程知識的同事代為負責，令更新資訊的速度緩慢，缺乏彈性之餘，更加重同事的工作負擔。而且，由於上載的內容並非由專門撰寫內容的編輯負責，使排版不夠吸引用戶瀏覽，影響流量。

而在放榜期間瀏覽量最高的《出路指南》，舊網站只支援整份下載，用戶需要逐頁瀏覽，既消耗讀者的數據流量又佔用其手機内存。更重要的是網站的功能不能支援讀者及員工利用搜尋引擎透過關鍵字詞找到所需的資訊，不僅影響了讀者閲讀的趣味，員工亦無法透過讀者瀏覽及搜尋歷史，收集數據及分析資訊，讓學友社未能掌握目標讀者的瀏覽習慣，提供到位資訊的能力。陳穎文補充：「同事反映這種不合適的閱讀模式、過時的用戶體驗，令《student.hk》只會在放榜期間才錄得使用流量，平時幾乎沒有訪客，無法留住並培養固定的忠實讀者群，更遑論建立具網站黏度的粉絲，增加和用戶的互動，了解他們的需要從而推送有用資訊給他們。」