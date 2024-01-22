「科技券」成功個案分享：學友社重建網上平台 改善內容與用戶管理 提升數據分析能力

每年DSE放榜前後，主力服務學生和年輕人、關注他們升學和就業前途的學友社，總會以調研、訪問等活躍於各大傳媒。這個扎根香港75年的老牌社福機構，多年來為學校和學生提供廣泛的教育服務和教材產品，包括舉辦人生規劃、輔導講座和模擬考試等活動。早年為更貼合學生需要，更建立一站式學生資訊平台《student.hk》分享升學及教育資訊。然而，隨著科技不斷進步和創新，網站功能也在不斷演化，學友社原有的網站設計和配套亦開始未能貼近市場需要，限制了内部員工的工作靈活度及生產力，因此必須重建及升級有關平台。學友社透過生產力局「科技券」計劃秘書處，成功申請創新科技署創新及科技基金下的「科技券」計劃，成功獲得資助進行系統升級，方便員工管理及更新網站，提高工作效率和精準度，從而更有效地為有需要的學生和家長傳遞更多實用的升學和教育資訊，協助他們規劃人生下階段。
舊網站不兼容流動裝置 陳穎文：《出路指南》要整份下載逐頁揭
學友社《student.hk》平台早於十多年前創建，學友社副主席陳穎文坦言，當年網站主要由文字內容構成，設計較簡陋。包括她在內，不少學友社的同事均指舊網站的介面不能兼容手機、平板等流動裝置，「每次用手機打開網站都要用手指滑動屏幕放大和縮小，左掃右點擊，需要耗費大量時間和精力完成工作，相當不便！」。網站不能兼容不同的流動裝置，導致員工需要花費額外時間處理而難以專注於核心業務。礙於當時的網頁製作技術，很多資訊都是「搬字過紙」直接將紙本文件上載網站，而且上載系統並沒有人性化設計，必須由具備電腦編程知識的同事代為負責，令更新資訊的速度緩慢，缺乏彈性之餘，更加重同事的工作負擔。而且，由於上載的內容並非由專門撰寫內容的編輯負責，使排版不夠吸引用戶瀏覽，影響流量。
而在放榜期間瀏覽量最高的《出路指南》，舊網站只支援整份下載，用戶需要逐頁瀏覽，既消耗讀者的數據流量又佔用其手機内存。更重要的是網站的功能不能支援讀者及員工利用搜尋引擎透過關鍵字詞找到所需的資訊，不僅影響了讀者閲讀的趣味，員工亦無法透過讀者瀏覽及搜尋歷史，收集數據及分析資訊，讓學友社未能掌握目標讀者的瀏覽習慣，提供到位資訊的能力。陳穎文補充：「同事反映這種不合適的閱讀模式、過時的用戶體驗，令《student.hk》只會在放榜期間才錄得使用流量，平時幾乎沒有訪客，無法留住並培養固定的忠實讀者群，更遑論建立具網站黏度的粉絲，增加和用戶的互動，了解他們的需要從而推送有用資訊給他們。」
重建學友社《student.hk》平台 改善員工營運流程 強化內容及用戶管理
針對《Student.hk》平台使用體驗嚴重落後，令職員在內容管理上構成工作壓力，平台欠缺流動裝置兼容性及缺乏用戶數據分析等問題，令學友社無法將最有用的資訊準確傳遞給讀者，遂決意透過申請科技券的資助來重建平台。
- 強化內容管理系統：採用適合網絡編輯使用的內容管理系統，支持拖放張貼資料和修改內容的文章編輯器，編輯毋須IT知識也能上載網站文章、照片、文件和嵌入YouTube或Facebook影片。還可以自訂文章分類標題欄目，支援加入SEO關鍵字及加插延伸閱讀和編輯推薦文章。以往上載一篇以文字為主的内容需要同事花費三分鐘，現在網站編輯只需一分鐘即可上載豐富内容，每天能更新三至五條，及時跟進時事。新系統的關鍵字搜尋效果也適用於站內搜尋，增加搜尋成效。
- 改善平台兼容性和使用者體驗：網站在不同的流動設備，不同的螢幕尺寸亦能順暢運行，使員工無需在不同設備之間切換，花費額外的時間來克服兼容性問題，提高員工工作效率及體驗。對於《出路指南》在內的升學資訊等内容，新的網站改為分拆成獨立網站文章內容，這樣新的設計和界面佈局可以使網站更易於導航和使用，減少員工和讀者的使用障礙。透過改善使用者體驗，提高了員工工作的自主性和工作效能，平台用戶流量對比網站優化前也增加約一倍。
- 新增用戶管理及用戶數據分析：以前學友社無法得悉用戶的內容喜好，經常依賴資深員工的經驗，難免未能為用戶提供及時的資訊。今次升級平台，同時加入用戶註冊功能，方便目標使用者以手機號碼、電郵或社交平台帳戶登記做會員，註冊用戶更可選擇訂閱並接受推送功能，自訂收藏文章、查閱紀錄甚至留言評論，增加平台與用戶之間的互動，對改善平台內容更有指標性。此外，平台又能紀錄用戶登入時間、時長、點擊歷史和輸入關鍵字，方便進行會員行為分析，從而結合電子通訊EDM主動提供有用資料，提升會員忠誠度。
總括而言，學友社透過「科技券」重建《student.hk》平台後，有效減輕日常工作負擔，增加工作的靈活性，原有的負責相關工作的部門，從以往只能聚焦單一工作，現在已可多工作業，更有效率。另外，平台增加數據分析功能，令學友社更能掌握用戶喜好，有助公司決策。陳穎文認為憑藉「科技券」的資助，令學友社能提供更精準及全面的學業和職涯協助。
經生產力局申請「科技券」交齊文件安心待批
創新科技署推出「科技券」計劃，旨在支援本地企業和機構使用科技服務和方案，以提高生產力或將業務流程升級轉型。科技券以3（政府）:1（企業/機構）的配對模式為項目提供資助，每家累計資助上限為60萬港元；最多可獲批六個項目。而且申請資格簡單，企業只要根據《商業登記條例》（第310章）在香港登記；或根據《公司條例》（第622章）在香港註冊成立的公司；或根據有關條例在香港成立的法定機構；及並非本港上市公司，亦並非政府資助機構或任何政府資助機構的附屬公司，並在提交申請時在香港有與申請項目相關的實質業務運作，即可申請。
陳穎文表示最初以為學友社是一個社福機構，不符合科技券申請資格，需要自行籌集資金，所以重建網站計劃一拖再拖。直到參加了生產力局舉辦的「科技券」簡介活動，才知道在香港註冊成立的機構也符合申請資格。至於申請「科技券」的小貼士，她特別強調要交齊所有申請文件，並且在選擇項目報價時要貨比三家並進行統一比較，審批過程會更順利。她續指，「我建議有意申請「科技券」的朋友，在申請流程中遇到任何問題都可向科技券計劃秘書處查詢，秘書處會密切跟進申請個案的進度，收齊所需文件及資料後，最快60個工作天便會獲悉審批結果。」她更指有賴秘書處的支援，讓申請過程順暢，令她可專注進行改善學友社《student.hk》平台的工作。
對有意申請「科技券」的人士，生產力局不定期舉辦網上講解會，方便中小企了解申請流程；而針對最關鍵的項目報價方面，亦提供採購平台介紹會和工作坊供中小企參加。
詳情可瀏覽網址：https://bee.hkpc.org/tc/funding-schemes/tvp/?tab=events
(特約專訪)