「積金易」平台明年次季帳戶轉移 積金局︰涉1萬億資產 須謹慎進行

上班族轉工會多一個強積金戶口，放任不理或有損資產增值，但各個強積金受託人資訊互不相通，管理起來亦不太方便。積金局將推出「積金易」一站式電子平台，讓大家隨時隨地在網上和手機應用程式，以實時、安全和無紙化方式查閱帳戶資料、轉移基金，方便整合帳戶之餘，更有效地管理不同計劃內的強積金帳戶。積金局指，平台已完成軟件開發，正進行系統整合、負載及安全測試；計劃於明年第二季開始轉移強積金帳號至平台，並預計2025年內完成全部轉移工作。

強積金帳號轉移工程涉及12個受託人、24個強積金計劃，共34萬名僱主和470萬名計劃成員；近1,100萬個帳號，總資產值逾一萬億元。積金局主席劉麥嘉軒表示，計劃成員每個帳戶轉移工作需時約5至8天完成，期間要暫停處理一些行政指示；積金局會採取極之謹慎的方式，確保工作穩妥安全。 她續指，帳號轉移會按三大原則，包括「由細至大」管理資產規模，即計劃成員及僱主數目較少的計劃將率先移至平台。第二「對成員影響減至最低」︰積金局避開「供款日」並盡量安排於周末及長假期轉移，減少僱主處理供款工作的影響。第三「按部就班」︰強積金計劃將「逐個逐個」移至平台，如中途出現技術問題，承辦商的專家會即時處理。

積金局行政總監鄭恩賜補充，帳號轉移工作將有5個「先行者」，萬通信託、交通銀行信託、渣打銀行信託、東亞銀行信託和中國人壽信託等機構優先將強積金計劃帳戶轉移至積金易平台，積金局協助他們進行全方位測試及資料核實，並到受託人的工作地方作實地監察，預計明年第二季開始「先行者」帳戶轉移。 至於在轉移工作期間，市民若提出權益轉移申請，但涉及未過渡至「積金易」平台的計劃與已過渡至平台的計劃安排，劉麥嘉軒稱，會在過渡期設特別安排，協助處理該段期間，一些已上平台及未上平台的計劃之間互相轉移情況，不會因為某些強積金計劃較後期才過渡至平台，而影響到計劃成員申請轉換強積金計劃。