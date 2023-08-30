「立會好聲音」取消 大會︰現時不宜舉行

13名議員出席「立會好聲音」音樂會，原定下周五在灣仔伊館舉行，但主辦單位藍星行動昨宣布取消是次活動，解釋「經商討後決定現時並不宜舉行。」

「慶祝中華人民共和國成立74周年立會好聲音星聲Sing音樂會」原定於9月8日舉行，根據大會海報，13位立法會議員連同藝人出席活動。主辦單位藍星行動昨指，音樂會屬慈善性質，讓一班基層人士、長者、傷健人士、少數族裔有機會到場欣賞一次免費的綜合匯演。活動原計劃邀請政府官員和立法會議員擔任嘉賓外，亦設有小朋友訪問不同官員和議員、少數族裔民族表演和長者分享「老香港」見聞等環節；同場亦設介紹關愛隊服務環節，講解關愛隊至今及未來的服務。

新民黨容海恩等3名議員早在活動正式取消前，已宣布退出音樂會。她指，活動的原意很好，因中秋臨近，亦是國慶，盼與市民有不同接觸，與民同樂、與民同慶。但礙於近期熱切討論，關於官員與立會議員在社會中應有何角色，故她與何敬康和陳家珮就表演事宜討論後，決定不會參與表演節目，希望市民多聚焦於他們的議會工作，亦響應特首所說希望立法會專注在立法會的事項。

原將出席活動的立法會議員江玉歡表示，相信主辦單位的決定，與近期黃大仙民政事務專員黃智華歡送宴會引起的輿論未必完全有關。她又稱，活動原意是希望多一個途徑接觸市民，但現時取消活動，她亦有其他活動可以達到相同效果。江玉歡又稱，最近的確收到立法會議員廖長江發出的提示訊息，但認為對方是想向議員作善意提醒，希望議員檢討自己工作表現。

近日立法會議員缺席表決的新聞鬧得熱烘烘，加上黃大仙民政專員歡送宴等事件影響，建制派「班長」廖長江據報近日發表「千字文」勸告議員，指若從事在立法會以外活動，例如舞蹈、唱歌、演藝活動、體育活動等頻率比較活躍，有關報道比立法會工作更多，市民或會覺得是「不務正業」。