「第十五屆中華少兒電影配音推廣展示」首設香港區選拔 三獲選港生最小僅八歲 今出發赴北京參加選拔及研學營 

「第十五屆中華少兒電影配音推廣展示」首次在香港區設站，進行選拔。經過一輪工作坊和選拔活動後，香港區誕生了三名獲得最高評分的學生，包括福建中學附屬學校小六學生李芯怡、福建中學附屬學校小五學生丁尉峻及福建中學附屬學校小二學生廖芷浠。三位本港入選學生將獲全額資助，於今日(2日)出發，代表香港區，赴北京參加全國及海外選拔及研學營，進行研學和才藝展示。 是次活動由中國關心下一代工作委員會辦公室和北京市委宣傳部指導，中國電影博物館和中國兒童少年電影學會主辦，中國電影家協會電影聲音藝術工作委員會等單位協辦和支持。除了香港外，還有新疆、甘肅、澳門、重慶、天津、江蘇、台灣、德國、俄羅斯、塞爾維亞兩岸三地以及三個海外國家，合共逾2.5萬名青少年及兒童參與。

今年選拔活動秉承「關注少兒成長、啓迪少兒心智、豐富少兒生活、繁榮少兒電影」的宗旨，圍繞「童心築夢 科影共飛」主題，參與對象為7歲至16歲的少年及兒童。透過「電影配音」這一趣味形式，選取經典國產影片作為配音素材，組織電影講堂、光影研學、配音闖關等多項電影文化交流活動，引導少年及兒童發揮無限的想象力。評分及選拔指標主要包括「語言掌控」、「情感表達」、「配音技術」和「整體效果」四項。參加者在選拔過程中，不僅磨練了自身的配音與情感表達能力，還通過配音課堂與專業的配音老師深度交流和學習，學習相關配音技巧的同時，還能深入瞭解配音行業的工作流程。 是次活動首設香港區選拔，於本月初進行初步招募，本月20日進行工作坊，通過實踐配音並進行配音專業指導，再於本月22日呈交配音作品，同月底宣佈選拔結果和入選名單。評判包括內地著名配音導演、配音演員、主持人、出鏡記者、話劇演員、新媒體賬號運營、博主兼短視頻出海製作公司創始人李鳳良；配音指導王郡雯老師、配音指導蔣宸溪老師、香港著名音樂劇導演、創作及製作人陳恩碩、全球傑青兼兒歌天后李紫昕博士。 最後，香港區選拔的入選名單包括福建中學附屬學校小六學生李芯怡、福建中學附屬學校小五學生丁尉峻及福建中學附屬學校小二學生廖芷浠。獲選者將於今日赴北京參加全國及海外選拔及研學營，進行研學和才藝展示，屆時部分是自選配音篇章，部分是隨機抽籤的配音篇章，獲選者需於這一星期內進行預備。 香港福建中學附屬學校校長徐區懿華表示，對於得分最高的三位獲選者，均屬該校學生，感到相當榮幸。三人將獲主辦單位資助是次赴北京的食宿開支，而校方亦已動用獎學金全額資助他們的機票。

