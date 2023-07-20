「第四屆香港出版雙年獎」頒獎典禮 西西詩作奪出版大獎

由香港出版學會主辦的「香港出版雙年獎踏入第四屆。大會早前於六月已揭曉十個獎項類別的「得獎名單，並於今日（20日)在香港書展中舉行頒獎典。今屆「出版大獎」由兼獲文學及小說類「最佳出版獎」的《動物嘉年華：西西的動物詩》（中英雙語版本）獲得，是「雙年獎」自第二屆增設「出版大獎」以來，首次由文學及小說類作品獲此殊榮。三聯書店(香港)有限公司出版的《保育黃霑》則奪得圖文書類「最佳出版獎」。

西西詩作奪「出版大獎」 第四屆「雙年獎自去年11月接受報名，共有85間出版社提名作品參選。評審團最終選出93部獲獎出版物及六個特別獎項的出版團隊。今屆「出版大獎」由西西創作、兼獲文學及小說類「最佳出版獎」的《動物嘉年華：西西的動物詩》（中英雙語版本）獲得，是「雙年獎」自第二屆增設「出版大獎」以來首次由文學及小說類作品獲此殊榮。此書收錄了西西近年23首詩作。



此外，三聯書店(香港)有限公司出版的《保育黃霑》及其團隊分別勇奪圖文書類「最佳出版獎」、以及特別獎項「優秀編輯獎」和「書籍設計獎」，評審讚揚《保育黃霑》的出版團隊花上15年時間收集和編輯資料，內容有條不紊而豐富。