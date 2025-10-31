「築月2025」揭幕 推廣「綠建未來」零碳未來出行展覽 感受嶄新科技

建造業議會自2018年起，每年都會舉辦「築月」，推進建造行業發展，提升專業形象，並增強業界與社區的連繫與交流，增加市民對行業的了解。「築月」蔚為業界年度盛事，今年「築月2025」以「綠建未來」為主題，由即日至2026年1月4日，將舉辦展覽、研討會及頒獎禮、「零碳新興運動日」及STEAM教育活動等超過30項精彩活動。當中「築月2025」開幕典禮暨零碳未來出行展覽啟動禮，剛於今日（10月31日）假九龍灣建造業零碳天地（零碳天地）隆重舉行，展覽除展示多項嶄新的未來出行科技外，亦展現了建造業推動低碳轉型及創新科技的決心。

今年「築月」聚焦推動可持續建築、行業數碼化轉型及建造安全三大方向，透過一系列活動，向業界及公眾展示建造業在創新及減碳方面的最新成果。其中，「零碳未來出行展覽」是今年「築月」的焦點之一，匯聚多個政府部門、大專院校及業界夥伴的力量，展示多項嶄新的未來出行科技，充分體現各界百花齊放、攜手邁向「綠建未來」的願景。 是次展覽除了展示了多款融合環保與尖端科技的創新設備，包括智能巡邏機械狗、無人駕駛車輛、氫能無人機及水底機械人等，展現智慧出行及低空經濟的未來發展潛力。渠務署的兩款強力排水機械人「龍吸水」及「小禹1號」亦首次於展覽中亮相。

建造業議會執行總監鄭定寕工程師表示：「建造業近年積極引入創新技術和智能設備，以推動業界的智能化發展。議會將於12月11至13日舉辦三年一度的『建造創新博覽會』，今屆有超過150個展商及120個攤位，並會舉辦國際論壇及建造業議會創新獎頒獎禮，展示建造業的創新科技和可持續建築技術。明年6月則會舉辦AI機械人的論壇及展覽。此外，議會亦十分關注建造業從業員的安全，每月都會舉辦網上建造業安全論壇，同時希望年內可舉辦1,000場講座向工友推廣安全訊息，亦會資助超過6,000工友以10元接受全套身體檢查，為建造業從業員帶來幸福感。」