「粵港澳大灣區時尚匯演 2024」亮相香港CENTRESTAGE 8个設計單位攜最新時裝系列登台 創意洋溢點亮盛夏

由香港特別行政區政府「文創產業發展處」贊助，Fashion Farm Foundation (FFF) 主辦的「大灣區：時尚融合 2024」。其中「粵港澳大灣區時尚匯演 2024」是「大灣區：時尚融合 2024」一場別開生面的時尚秀，2024年9月4日在年度亞洲時裝盛會香港CENTRESTAGE登場，8個大灣區的優秀設計單位，包括4個來自香港、澳門和廣東的設計師品牌，以及4所設計院校的學生在伸展台上交出個人最新設計系列，創意力爆發，一眾來自澳門及灣區不同城市的業界代表均到場共襄盛舉。現場還有來自全球各地的時裝愛好者、時尚媒體及買手，為活動注入活力。
上圖從左至右：
- 香港時裝設計品牌 V VISSI 創始人 區婉君女士
- 香港時裝設計品牌 V VISS 設計師 麥樂思小姐
- 香港時裝設計品牌SZMAN 主理人 方思敏小姐
- 澳門生產力暨科技轉移中心 理事 鄧君明先生
- 香港紡織業聯會 會長 羅正杰先生
- 三黃集團 行政總裁 姜炳蘇先生
- 製衣業訓練局 主席 鄭文德先生
- 廣東省服裝服飾行業協會 專職副會長 葉奕莉女士
- Fashion Farm Foundation 董事 鐘仲南先生
- Fashion Farm Foundation 董事 陳偉豪先生
- 香港貿易發展局 副總裁 張淑芬女士
- 香港特別行政區政府文創產業發展處 - 總監(創意智優計劃) 黎頌達先生
- 香港特別行政區政府深水埗民政事務處 - 民政事務專員 黃昕然先生
- Fashion Farm Foundation 董事 羅可欣女士
- Fashion Farm Foundation 董事 區偉文教授
- 廣東省服裝設計師協會 會長、中國時裝設計最高獎項「金頂獎」獲得者 李小燕女士
- 深圳市服裝供應鏈協會 副秘書長 解金生先生
- YGM貿易有限公司 副主席 陳淑玲女士
- 香港時裝設計師協會 主席 楊棋彬先生
- 香港理工大學時裝及紡織學院 副院長 葉曉雲教授
- 香港知專設計學院 副院長 林綺妮博士
- 澳門時裝設計行業協會 會長 盧嘉慶先生
- 香港時裝設計品牌 ESA LIANG 創始人 梁冰琴女士
-澳門時裝設計品牌NO.42聯合創始人 杜慧賢小姐
-澳門時裝設計品牌NO.42聯合創始人 黃思穎小姐
結合中國非遺文化與音樂 以特別演出無伴奏演出為盛事揭序幕
「粵港澳大灣區時尚匯演 2024——香港站」 以《與龍共舞》特別表演掀開序幕。表演延續了香港時裝設計師品牌 ESA LIANG 與非遺剪紙代表杜彩蘭在《FASHION CROSSOVER 時尚聯乘》的合作，除了展示一系列融合了剪紙元素、中國文化和龍等不同元素的服飾外，還邀請到國內著名的無伴奏合唱團「RESOUND 理想人聲」 參與是次演出，為現場帶開一場別開生面的文化體驗。
新生代設計師創意靈魂爆發 作品盡顯無窮生命力
繼深圳站和廣州站後，「粵港澳大灣區時尚匯演 2024」再次凝聚4位分別來自香港、澳門和廣東的設計師及4所大灣區時裝設計院的校匠心之作，每一件作品都是一首行走的詩篇，服裝不僅是穿在身上的布料，還是一種藝術的表達，一種文化的傳遞。透過服裝的設計，展現出設計師獨特的藝術與時尚魅力，令現場觀眾無不眼前一亮。
率先登場的澳門設計師品牌「NO. 42」的作品「The 4.2% of Ocean」靈感同樣來自大自然，透過時裝設計表達人類對未知的海洋世界的好奇，以及對已知世界的逃離。本系列多為寬大的廓形、可開鈕的開衩設計，以及具空氣感的薄紗抽皺，象徵著不同形態的海底生物。作品色調以海洋色系中的深藍、天藍、灰藍作為主，並加入象徵珊瑚及女性化元素的粉紫色，以及海平面反光的米白色作點綴，在中性與柔美之間取得很好的平衡。此系列配搭方式多元，靈活適應日常生活與各種場合，作品的豐富性和完整度令台下觀眾目不暇給。
另一位香港設計師V VISSI 以永續時尚的品牌核心價值脫穎而出，在其時尚濾鏡下重新審視時尚產業的可持續發展。今次V VISSI 的作品系列以「寧靜 」為題，與全球領先的可持續林業機構森林管理委員會，展示品牌對可持續時尚的承諾，同時通過設計體現自然的寧靜與永恆之美。以柔軟、透氣且環保的面料，主色調以柔和色調如淡藍色、鼠尾草綠、米色、沙色和白色為基礎，營造森林漫步的平靜感覺；流暢的線條模仿了風的曲線，營造出輕盈舒適的感覺，系列也注重使用輕薄、透明的材料，創造出如霧如雲般的柔和、空靈效果，與觀眾一起踏上一段時尚與自然和諧共存的可持續未來旅程。
香港設計師品牌SZMAN 帶來「蝶影 」全新秋冬作品系列，以復古浪漫的蝴蝶元素為靈感起點，展現品牌獨特的女性美學視角。系列大量運用蕾絲、紗等柔軟飄逸的布料，通過利落流暢的剪裁，成功將柔美和鋼煉融合，巧妙地描繪出都市女性獨立自主卻又性感浪漫的一面。
廣東設計師品牌「TUYUE 塗月」是一個充滿人文主義浪漫的藝術設計品牌，創始人透過服裝設計表達藝術，同時是反映當下情緒、個人觀念和思考的媒介。今次展出的系列「Mangata」靈感取材自大海和月亮，以月光的銀白色和和深邃的海洋藍為主色調，運用亞麻、綢緞和薄紗等不同強度的材質和光澤的布料，展現月光在水面上的反射效果，觀眾就似置身黑夜下的湖上，感受一彎新月帶來的平靜和神秘。
設計院校登場 為時尚產業持續注入活力新風貌
「粵港澳大灣區時尚匯演 2024」除了為已進入軌道的設計師品牌鋪墊，同時更用心扶掖設計新秀，特別是大灣區設計院校的學生，向眾人展現FFF培育設計新生代的成果與決心。今次登上CENTRESTAGE舞台的4所院校的學生展出個人的得意作品，創意力洋溢，同時盡顯設計功架。
香港理工大學時裝及紡織學院於2022年成立，前身為紡織及服裝學系，是香港時裝教育界首屈一指的設計學校。新學院致力秉承悠來已久的精神，不斷探索求知、啓迪創意，延續追求科研卓越的文化，繼續培育國際時裝人才，創領未來新時尚。今次有8位設計學生的作品輪流登場，主題豐富風格鮮明，做出各具特色的演譯。
澳門生產力暨科技轉移中心成立於1996年，持續努力地協助澳門工商企業有效地利用思維、意念、資訊和資源來增加產品和服務的附加值，提昇市場競爭力。每年攻讀設計的畢業生都充分展現創作潛能，成熟的作品和雄厚的實力都讓人眼前一亮，無疑是澳門時尚界的新動力。今次有4位學生登上舞台，從布料的特別運用到顏色的大膽選擇，每件作品亦被賦予鮮明獨特的風格，體現每位學生特立獨行的個性，為觀眾留下深刻印象。
深圳職業技術大學創新創意設計學院自1993年創立以來，已發展成擁有6個系與1個基礎教研室、12個專業方向的重要學府。學院擁有國家級示範專業和廣東省示範專業，在國內外賽事中累計獲得500余項獎項，教師作品被多家國家級博物館收藏，並出版專著50余部。學院還承辦多項重要文化活動和國家重大項目，證明瞭其在藝術設計領域的卓越貢獻和廣泛影響力。今次時裝匯演讓觀眾一睹8位學生的創意力量，不少作品均取材自大自然，運用獨特的面料以及精細的工藝，創造出一系列和諧又細膩的作品，讓人眼前一亮。
香港知專設計學院為職業訓練局轄下學院，致力提供優質教育，建構知識和發展專業，為香港創意工業培育優秀的設計人才。8位學生透過布料與設計映射我們的每個生活細節，而且設計靈感來自人文哲學、文化歷史，以時裝說故事，讓時尚成為一種容易理解的多元藝術表現。
為期一年線上展啟動 隨時隨地探索時尚博物館
為了讓展覽觸及更廣的觀眾層，FFF打造「粵港澳大灣區數碼時尚展 2024」，結合沈浸的數位看展體驗，讓世界各地的時尚愛好者隨時都能舒適逛展。在2024年9月至2025年9月期間，觀眾可以透過線上形式進入時尚陳列室，欣賞大灣區新銳的優秀作品。
關於「⼤灣區：時尚融合 2024 GBA: Fashion Fusion 2024」
「⼤灣區：時尚融合 2024」是由香港特別⾏政區政府「文創產業發展處」贊助並由非營利時裝推廣機構 Fashion Farm Foundation策劃的第四個粵港澳⼤灣區時尚盛會。項⽬旨在持續為香港時裝設計師提供新機遇，同時促進⼤灣區其他城市與香港時裝設計師、設計機構、專業團體及⽂化從業者更緊密合作，為⼤灣區時裝設計未來的發展藍圖注入動⼒。
作為⼀個具有前瞻性、聚焦創意的交流項⽬，「⼤灣區：時尚融合 2024」不僅積極引領香港的時裝設計師走進⼤灣區作出鋪墊，透過⼀系列多元化的時尚活動，包括時裝秀、時尚⾳樂夜、時尚聯乘、時尚巡展、虛擬時裝展覽和活動分享會促進區內協作，培育設計⼈才，向⼤眾展現香港時裝設計的創意活⼒；同時重點關注⽂化藝術及創意產業產業化發展，以產業導向為原則，透過涵蓋時裝設計、⽂化、藝術等領域的推⼴⼯作促進區內各城市、各產業之間的⼈⽂交流，並互換創意，期望為社會帶來經濟動⼒，增強⽂化軟實⼒。
關於「粵港澳大灣區時尚匯演2024」
一個活動，貫穿三大官方時裝展，展示來自八個優秀設計單位的匠心之作。承接過去兩年先後成功聯動亞洲享負盛名的官方時裝盛會的經驗，「粵港澳大灣區時尚匯演2024」今年再次與大灣區三大時裝設計界盛事——廣東時裝周、深圳原創時裝周及香港CENTRESTAGE 攜手並肩，為香港、澳門及內地的新晉設計師和設計院校學生創造展示設計美學及工藝的舞台，演繹個人時尚美學，並融合藝術、創意、文化，為觀眾創造煥然一新的時裝體驗，為時尚產業獻上嶄新篇章。
關於Fashion Farm Foundation
非牟利時裝推廣機構Fashion Farm Foundation（FFF）於2012年成立，由一群熱心的資深時裝企業家及教育家組成，致力於推動香港時裝業發展，並以促進時裝設計師、業界專家及文化界人士之間的協同效應為策略性目標。 FFF成功為香港時裝設計師創造通往全球商機的橋樑。
自2013年開始，FFF舉辦「HKFG」（前稱為Fashion Guerrilla）項目，讓設計師有機會於海外時裝週展示其品牌系列。 HKFG的足跡至今已遍及巴黎、紐約、東京、及杜拜等多個時尚界重要的城市。此外，FFF也透過舉辦名為「Fashion Forward Festival」及「FFFRIDAY」的時尚項目，以時裝展示、工作坊、期間限定店及展覽等不同活動，向大眾推廣及提高香港品牌的知名度。
近年來，FFF積極進軍大灣區市場，透過巡迴各大灣區城市舉辦一系列創意時尚活動，為本地創意人才開拓更多機遇，包括2019年舉辦的粵港澳大灣區內首個以時尚為主題的跨城大型計畫「大灣區-時尚·出行」、於2021年在上海舉行的「時尚.海港」，以及於2022年舉辦的為慶祝香港特別行政區成立25週年的重點時尚項目「大灣區—時尚躍進2022」，以及2023年以時尚融合其他不同文化做主題的「大灣區：時尚融合2023」。這些企劃不僅連結各地設計院校學生和年輕時裝設計師，同時有助於培養富有潛力、具有創新思維的設計人才，為大灣區時尚產業變得更蓬勃作好鋪墊。
此外，FFF也持續推動教育、文化及時尚生活夥伴之間的協作，積極與香港設計學院、時裝雜誌、購物中心、手工藝市集和電影院攜手舉辦各時尚公眾活動，讓設計師們得到更多機會接觸大眾及增加營商機會。
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