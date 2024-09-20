「粵港澳大灣區時尚匯演 2024」亮相香港CENTRESTAGE 8个設計單位攜最新時裝系列登台 創意洋溢點亮盛夏

由香港特別行政區政府「文創產業發展處」贊助，Fashion Farm Foundation (FFF) 主辦的「大灣區：時尚融合 2024」。其中「粵港澳大灣區時尚匯演 2024」是「大灣區：時尚融合 2024」一場別開生面的時尚秀，2024年9月4日在年度亞洲時裝盛會香港CENTRESTAGE登場，8個大灣區的優秀設計單位，包括4個來自香港、澳門和廣東的設計師品牌，以及4所設計院校的學生在伸展台上交出個人最新設計系列，創意力爆發，一眾來自澳門及灣區不同城市的業界代表均到場共襄盛舉。現場還有來自全球各地的時裝愛好者、時尚媒體及買手，為活動注入活力。

一眾來自澳門及灣區不同城市的業界代表在台上合影

上圖從左至右：

- 香港時裝設計品牌 V VISSI 創始人 區婉君女士

- 香港時裝設計品牌 V VISS 設計師 麥樂思小姐

- 香港時裝設計品牌SZMAN 主理人 方思敏小姐

- 澳門生產力暨科技轉移中心 理事 鄧君明先生

- 香港紡織業聯會 會長 羅正杰先生

- 三黃集團 行政總裁 姜炳蘇先生

- 製衣業訓練局 主席 鄭文德先生

- 廣東省服裝服飾行業協會 專職副會長 葉奕莉女士

- Fashion Farm Foundation 董事 鐘仲南先生

- Fashion Farm Foundation 董事 陳偉豪先生

- 香港貿易發展局 副總裁 張淑芬女士

- 香港特別行政區政府文創產業發展處 - 總監(創意智優計劃) 黎頌達先生

- 香港特別行政區政府深水埗民政事務處 - 民政事務專員 黃昕然先生

- Fashion Farm Foundation 董事 羅可欣女士

- Fashion Farm Foundation 董事 區偉文教授

- 廣東省服裝設計師協會 會長、中國時裝設計最高獎項「金頂獎」獲得者 李小燕女士

- 深圳市服裝供應鏈協會 副秘書長 解金生先生

- YGM貿易有限公司 副主席 陳淑玲女士

- 香港時裝設計師協會 主席 楊棋彬先生

- 香港理工大學時裝及紡織學院 副院長 葉曉雲教授

- 香港知專設計學院 副院長 林綺妮博士

- 澳門時裝設計行業協會 會長 盧嘉慶先生

- 香港時裝設計品牌 ESA LIANG 創始人 梁冰琴女士

-澳門時裝設計品牌NO.42聯合創始人 杜慧賢小姐

-澳門時裝設計品牌NO.42聯合創始人 黃思穎小姐 結合中國非遺文化與音樂 以特別演出無伴奏演出為盛事揭序幕 「粵港澳大灣區時尚匯演 2024——香港站」 以《與龍共舞》特別表演掀開序幕。表演延續了香港時裝設計師品牌 ESA LIANG 與非遺剪紙代表杜彩蘭在《FASHION CROSSOVER 時尚聯乘》的合作，除了展示一系列融合了剪紙元素、中國文化和龍等不同元素的服飾外，還邀請到國內著名的無伴奏合唱團「RESOUND 理想人聲」 參與是次演出，為現場帶開一場別開生面的文化體驗。

香港時裝設計師品牌 ESA LIANG

新生代設計師創意靈魂爆發 作品盡顯無窮生命力 繼深圳站和廣州站後，「粵港澳大灣區時尚匯演 2024」再次凝聚4位分別來自香港、澳門和廣東的設計師及4所大灣區時裝設計院的校匠心之作，每一件作品都是一首行走的詩篇，服裝不僅是穿在身上的布料，還是一種藝術的表達，一種文化的傳遞。透過服裝的設計，展現出設計師獨特的藝術與時尚魅力，令現場觀眾無不眼前一亮。 率先登場的澳門設計師品牌「NO. 42」的作品「The 4.2% of Ocean」靈感同樣來自大自然，透過時裝設計表達人類對未知的海洋世界的好奇，以及對已知世界的逃離。本系列多為寬大的廓形、可開鈕的開衩設計，以及具空氣感的薄紗抽皺，象徵著不同形態的海底生物。作品色調以海洋色系中的深藍、天藍、灰藍作為主，並加入象徵珊瑚及女性化元素的粉紫色，以及海平面反光的米白色作點綴，在中性與柔美之間取得很好的平衡。此系列配搭方式多元，靈活適應日常生活與各種場合，作品的豐富性和完整度令台下觀眾目不暇給。

另一位香港設計師V VISSI 以永續時尚的品牌核心價值脫穎而出，在其時尚濾鏡下重新審視時尚產業的可持續發展。今次V VISSI 的作品系列以「寧靜 」為題，與全球領先的可持續林業機構森林管理委員會，展示品牌對可持續時尚的承諾，同時通過設計體現自然的寧靜與永恆之美。以柔軟、透氣且環保的面料，主色調以柔和色調如淡藍色、鼠尾草綠、米色、沙色和白色為基礎，營造森林漫步的平靜感覺；流暢的線條模仿了風的曲線，營造出輕盈舒適的感覺，系列也注重使用輕薄、透明的材料，創造出如霧如雲般的柔和、空靈效果，與觀眾一起踏上一段時尚與自然和諧共存的可持續未來旅程。

香港設計師品牌SZMAN 帶來「蝶影 」全新秋冬作品系列，以復古浪漫的蝴蝶元素為靈感起點，展現品牌獨特的女性美學視角。系列大量運用蕾絲、紗等柔軟飄逸的布料，通過利落流暢的剪裁，成功將柔美和鋼煉融合，巧妙地描繪出都市女性獨立自主卻又性感浪漫的一面。

廣東設計師品牌「TUYUE 塗月」是一個充滿人文主義浪漫的藝術設計品牌，創始人透過服裝設計表達藝術，同時是反映當下情緒、個人觀念和思考的媒介。今次展出的系列「Mangata」靈感取材自大海和月亮，以月光的銀白色和和深邃的海洋藍為主色調，運用亞麻、綢緞和薄紗等不同強度的材質和光澤的布料，展現月光在水面上的反射效果，觀眾就似置身黑夜下的湖上，感受一彎新月帶來的平靜和神秘。

設計院校登場 為時尚產業持續注入活力新風貌

「粵港澳大灣區時尚匯演 2024」除了為已進入軌道的設計師品牌鋪墊，同時更用心扶掖設計新秀，特別是大灣區設計院校的學生，向眾人展現FFF培育設計新生代的成果與決心。今次登上CENTRESTAGE舞台的4所院校的學生展出個人的得意作品，創意力洋溢，同時盡顯設計功架。 香港理工大學時裝及紡織學院於2022年成立，前身為紡織及服裝學系，是香港時裝教育界首屈一指的設計學校。新學院致力秉承悠來已久的精神，不斷探索求知、啓迪創意，延續追求科研卓越的文化，繼續培育國際時裝人才，創領未來新時尚。今次有8位設計學生的作品輪流登場，主題豐富風格鮮明，做出各具特色的演譯。

澳門生產力暨科技轉移中心成立於1996年，持續努力地協助澳門工商企業有效地利用思維、意念、資訊和資源來增加產品和服務的附加值，提昇市場競爭力。每年攻讀設計的畢業生都充分展現創作潛能，成熟的作品和雄厚的實力都讓人眼前一亮，無疑是澳門時尚界的新動力。今次有4位學生登上舞台，從布料的特別運用到顏色的大膽選擇，每件作品亦被賦予鮮明獨特的風格，體現每位學生特立獨行的個性，為觀眾留下深刻印象。

深圳職業技術大學創新創意設計學院自1993年創立以來，已發展成擁有6個系與1個基礎教研室、12個專業方向的重要學府。學院擁有國家級示範專業和廣東省示範專業，在國內外賽事中累計獲得500余項獎項，教師作品被多家國家級博物館收藏，並出版專著50余部。學院還承辦多項重要文化活動和國家重大項目，證明瞭其在藝術設計領域的卓越貢獻和廣泛影響力。今次時裝匯演讓觀眾一睹8位學生的創意力量，不少作品均取材自大自然，運用獨特的面料以及精細的工藝，創造出一系列和諧又細膩的作品，讓人眼前一亮。

香港知專設計學院為職業訓練局轄下學院，致力提供優質教育，建構知識和發展專業，為香港創意工業培育優秀的設計人才。8位學生透過布料與設計映射我們的每個生活細節，而且設計靈感來自人文哲學、文化歷史，以時裝說故事，讓時尚成為一種容易理解的多元藝術表現。

為期一年線上展啟動 隨時隨地探索時尚博物館 為了讓展覽觸及更廣的觀眾層，FFF打造「粵港澳大灣區數碼時尚展 2024」，結合沈浸的數位看展體驗，讓世界各地的時尚愛好者隨時都能舒適逛展。在2024年9月至2025年9月期間，觀眾可以透過線上形式進入時尚陳列室，欣賞大灣區新銳的優秀作品。