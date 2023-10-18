「精進建築工程」續牌被拒　11月16日起從名冊中除名 (更新)

梁文廣認為「精進建築有限公司」同樣有機會被拒續牌，繼而影響公屋供應量，但不應因擔心進度而妄顧安全。所以期望政府做好相關部署，確保公屋如期落成，要求房署加強監督承辦商，建立專隊確保地盤安全。

【17:40更新】 立法會房屋事務委員會副主席梁文廣回應指，理解及支持當局將「精進建築工程有限公司」除牌，承辦商一定要確保工地安全，不應因趕時間而妄顧安全、因快得慢。他指今次除牌的「精進建築工程有限公司」沒有涉及太多公屋項目，但關注當局正處理「精進建築有限公司」的續牌申請，有關公司的影響力更大，因為正興建逾15,000個公屋單位。而有關公司的地盤安全紀錄較被除牌公司更差，涉及安達臣道天秤倒塌事件及上周的油麻地渡華路消防局地盤致命工業意外。

【17:10更新】 去年12月油塘工字鐵下陷的死亡事故，涉事承建商「精進建築工程有限公司」續牌結果今日(18日)揭曉。發展局局長甯漢豪表示，「精進建築工程有限公司」續牌被拒，將於11月16日起從一般建築承建商名冊中除名，屆時相關承建商不得進行任何建築工程。

甯漢豪：須平衡保障地盤安全和便利工程

甯漢豪指，「精進建築工程有限公司」因涉及去年12月油塘工字鐵下陷死亡事故，其作為一般建築承建商名冊已於去年12月屆滿，屋宇署考慮後決定拒絕續牌申請，相關承建商由今日起計，大約有一個月時間處理手上工程的善後工作。

她表示，現時「精進建築工程有限公司」正在進行5個新私人住宅和商住發展項目，共涉約4,900個住宅單位，其中有3個項目，接近1,700個單位已經以樓花形式賣出，稍後政府會提供5個項目的基本資料，同時該公司亦有承辦一項較小規模的休憩設施工程。

甯漢豪強調，今次拒絕續牌的決定可能對相關工程項目帶來不便，惟政府必須要在保障地盤安全和便利工程進行之間取得平衡。她又說，根據經驗發展商和認可人士可把握未來1個月，盡快委任另一個註冊承建商接手工程，故認為今次決定帶來的影響是可控。

另一「精進建築」續牌申請正處理 不存在放生

另外，甯漢豪指涉及去年安達臣道天秤倒塌意外，以及上周二油麻地地盤工人墮下身亡的承建商「精進建築有限公司」，與今次不獲續牌的「精進建築工程有限公司」並非同一個承建商，而前者牌照將於今年4月屆滿。她表示，當局會按機制處理續牌申請，強調當局正進行調查，不存在「放生」的說法。