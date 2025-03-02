「紅十字會定向挑戰」逾3500人參與　年近八旬參加者：學到很多知識

香港紅十字會周末於九龍東舉行「第三屆紅十字會定向挑戰」，繼前兩年在港島及九龍西再開拓新地點。大會於當區各地設置超過80個線上及線下任務，每隊4人的參賽隊伍可自由選擇開始時間，並須於180分鐘內自行策劃路線、起點及終點完成任務，從中學習災難應變及備災等知識。有年近八旬的參加者分享，道路以平路較多，都很安全，很高興可以從中學習到不少知識，惟部分路線因包含斜坡，對年長者來說或會有點累，但最終還是能夠完成任務。

活動設有5個參賽組別，包括公開組、企業組、樂齡組、青少年組及親子組，3歲以上就可以隨家人參加。參賽者會以所下載的手機應用程式，利用大會提供的地圖尋找指定「打卡點」，從而完成任務收集分數。所有成功報名的參加者可獲得由大會提供的紀念品、獎牌以及電子證書。活動今日(2日)舉行啟動禮，有年近八旬參加者出席，同一參賽隊伍的79歲馮先生及77歲伍女士提到，在活動開始前有先選擇適宜的路線，路段太多為平路、都很安全，透過活動可以學習很多，更在今日特設的「實體任務點」中體驗了包紮、推輪椅，最重要的是學到避災、防災及急救的知識。來自另一隊伍、78歲的朱女士則表示，是次是她第二次參與由紅十字會舉辦的定向挑戰，今年的題目較去年難了一點，路線也比較難找，加上在黃大仙到聖母醫院的路段有很多斜坡，會相對上走得較為困難，但最終還是成功完成任務。