「紅日」撞正周六？過去12年累計有36日　周小松籲僱主主動補假

七一有人歡慶，卻有人憂愁，事關今年七一撞正星期六「紅日」，5天工作制下的打工仔變相損失一天假期。《am730》統計過去12年，共有36天公眾假期與星期六重叠，今年計則有3天，勞工界立法會議員周小松表示，現時法例只指明周日是法定休息日，周六「紅日」補假與法例不符，但過去不少企業由6天轉5天工作周時，只將周六的工時調至平日，故僱員爭取周六「紅日」補假「天經地義」，呼籲僱主主動為相關僱員補假，推動僱員友善環境。
記者︰曾偉龍
港府2006年起推行5天工作周，至2022年9月底，有82%公務員按5天工作周模式工作；勞工處2010年曾調查，當時本港有61.5%受訪機構表示有實施5天工作周。《am730》統計自2006年起的18年來，共有58天公眾假期與周六重疊，平均每年有3.2天。政府2011年修例避免與周日重疊的農曆新年和中秋節翌日公眾假期在周六補假後，2012年起的12年計共有36天周六「紅日」，超過兩年公眾假期總數，平均每年為3天。
今年有3天周六「紅日」
現時政府和不少私人企業均有實施5天工作，5天工作的僱員便會損失周六的公眾假期。以今年為例，4月8日耶穌受難節翌日、7月1日特區成立紀念日，以及9月30日中秋節翌日，均與周六重疊。換言之，5天工作周的打工仔，今年實際享受的公眾假期只有14天。
周小松表示，按現時法例，法定休息日只有星期日一天，五天工作周下的周六假日並非法定要求，故要修例為周六「紅日」補假較難，需要修改《僱傭條例》，將法定休息日增至兩天，但現時政府亦未全面實行五天工作周，加上現時勞動力短缺，推動增加假期較為困難。
周小松籲僱主主動補假
他強調，當年由六天轉五天工作周時，包括政府等不少機構只是將原來在周六的工時，撥至周一至周五，「是編更的改變，工時沒有少了，只是在五日內完成六天的工作，44小時、48小時都轉移到五天內，平日是工作長了，（周六「紅日」）不能補假只是法例處理不到」。他認為，僱員爭取補假是天經地義，呼籲僱主安排補假，營造僱員友善工作環境，吸引人才。
他又指出，社會應朝向更好的工作生活平衡邁進，政府應加大力度，讓全體公務員實行五天工作周，並帶頭為周六法定假期補假。他並認為，統計處應再調查實施五天工作的私人機構和僱員數字。
劉達邦憂增補假削港競爭力
香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦表示，五天工作周並非法定要求，不少企業仍實施六天或五天半工作周，若為周六的公眾假期補假，並不合適，且對僱主帶來更大成本。他又認為，本港勞工福利已很好，計及五天工作周、年假及公眾假期，僱員每年實際上班日子不足三分之二，「放太多假，對生產力有影響……香港人比較勤懇，喜歡多勞多得，鼓勵人去玩，經濟不會好」，若增加放假，成本會轉嫁到消費者身上，將削弱香港競爭力。參考勞工及福利局2021年文件，政府當時估計，每將一天公眾假日變成法定假日，按2019年工資水平計算，涉及6.3億元。
勞工處指無計劃修例
勞工處回覆指，根據《公眾假期條例》，現時公眾假期與星期六重疊時並沒有增補假期的安排，而公眾假期的現有安排是經過多年廣泛諮詢後訂定，任何修訂建議均會對社會各界帶來深遠影響，而政府現階段沒有計劃修訂。
與周六重疊的公眾假期數目
- 2006 4天
- 2007 2天
- 2008 2天
- 2009 5天
- 2010 5天
- 2011 4天
- 2012 3天
- 2013 1天
- 2014 3天
- 2015 4天
- 2016 3天
- 2017 4天
- 2018 2天
- 2019 2天
- 2020 4天
- 2021 4天
- 2022 3天
- 2023 3天
- 總數 58天
資料來源︰政府憲報