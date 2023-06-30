「紅日」撞正周六？過去12年累計有36日　周小松籲僱主主動補假

七一有人歡慶，卻有人憂愁，事關今年七一撞正星期六「紅日」，5天工作制下的打工仔變相損失一天假期。《am730》統計過去12年，共有36天公眾假期與星期六重叠，今年計則有3天，勞工界立法會議員周小松表示，現時法例只指明周日是法定休息日，周六「紅日」補假與法例不符，但過去不少企業由6天轉5天工作周時，只將周六的工時調至平日，故僱員爭取周六「紅日」補假「天經地義」，呼籲僱主主動為相關僱員補假，推動僱員友善環境。

記者︰曾偉龍

港府2006年起推行5天工作周，至2022年9月底，有82%公務員按5天工作周模式工作；勞工處2010年曾調查，當時本港有61.5%受訪機構表示有實施5天工作周。《am730》統計自2006年起的18年來，共有58天公眾假期與周六重疊，平均每年有3.2天。政府2011年修例避免與周日重疊的農曆新年和中秋節翌日公眾假期在周六補假後，2012年起的12年計共有36天周六「紅日」，超過兩年公眾假期總數，平均每年為3天。

今年有3天周六「紅日」

現時政府和不少私人企業均有實施5天工作，5天工作的僱員便會損失周六的公眾假期。以今年為例，4月8日耶穌受難節翌日、7月1日特區成立紀念日，以及9月30日中秋節翌日，均與周六重疊。換言之，5天工作周的打工仔，今年實際享受的公眾假期只有14天。