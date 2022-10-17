「納沙」靠近 掛一號波 今晚降溫 明傍晚19度

「秋颱」再現，天文台於昨晚9時20分發出一號戒備訊號，視乎風力變化考慮改發三號風球，澳門更於昨午2時已發出一號風球。熱帶氣旋納沙昨早進入南海東北部，而一股東北季候風補充抵達華南；兩者共同影響下，香港本周初至中期廣東沿岸風勢頗大，有幾陣驟雨，預計市區氣溫由今午最高攝氏29度，跌至明日傍晚(18日)只有19度，新界再低幾度，後日(19日)清晨打鼓嶺最低僅約15度。天文台指隨納沙遠離廣東，本周後期沿岸地區天色好轉。

本港昨多區氣溫高逾30度，市區最高氣溫達31.3度，而元朗濕地公園更達34度，上水和打鼓嶺分別達32及31.8度。天文台昨指，按照最新預測路徑，納沙在今日靠近廣東沿岸，與香港的距離約400公里，較先前預測更接近珠江口一帶，而強度亦較先前預測強，按納沙路徑圖將向西移，吹向海南島一帶。預測受東北季候風及納沙的共同影響，未來風勢頗大，離岸會吹偏北強風，高地風力達到烈風程度。明日和後日兩日本港天氣較涼，明天氣溫介乎19至25度，預計明午5時市區已跌至19度，晚上新界部分地區約17、18度，打鼓嶺16度。後日氣溫介乎19至23度，清晨打鼓嶺低見15度，預計周六日市區回升至24至28度。天文台籲市民應留意天氣變化，保重身體。