《給十九歲的我》奪最佳電影 鄭秀文首奪影后 劉青雲第3度稱帝

《第41屆香港電影金像獎》昨晚舉行，賽前爭議聲不斷的《給十九歲的我》，最終奪得最佳電影獎，導演張婉婷事先講明不會出席頒獎禮及接受任何獎項，聯合導演郭偉倫及團隊上台領獎，郭偉倫在台上稱：「好幸運，多謝此戲靈魂張婉婷。」之後郭又讀出張婉婷的致謝詞，說因為電影引起的風波，猶如跌進漆黑森林，多謝電影業界的肯定，讓她在黑暗中看到曙光，又感謝參與拍攝的英華女學校學生有面對自己、面對觀眾的勇氣，形容十年磨練令所有參與拍攝的人是莫逆之交。郭偉倫又稱，這個時代需要紀錄片，寄語紀錄片導演不要害怕、繼續拍攝，「拍咗先算。」英華女學校回應指，對金像獎評委的肯定表示感謝，重申無意強迫同學拍攝或偷拍。

至於最佳女主角由多次獲提名的鄭秀文，憑電影《流水落花》首奪金像影后，她領獎一度感觸，「其實呢個獎有時覺得遙不可及，有時又覺一步之遙，好感激賈勝楓導演，很想我演呢個角色。」之後她逐一感謝家人，最後激動地說：「這個獎是送俾天下間有夢想嘅人，希望大家追夢時可以想到我，不要氣餒。」最後鄭秀文開心地唱出《我等到花兒也謝了》。劉青雲則憑《神探大戰》，第三度奪得香港金像獎最佳男主角，他致感謝詞時稱：「大家放心，我唔會唱歌。」劉青雲多謝太太，並稱：「都好多謝所有熱愛香港電影、熱愛香港嘅朋友，無論噓聲或者掌聲，我都會接受的，因為總好過冇聲。」台下所有電影人，即時向這位出爐影帝報以熱烈掌聲。