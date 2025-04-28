「綠綠賞」兌換「易賞錢」積分限時優惠　鼓勵市民使用電子積分兌換

環保署表示，「綠綠賞」的禮物換領方式開始逐步電子化。現在市民可透過「綠綠賞」手機應用程式兌換「易賞錢」積分，於全港超過500間超級市場及零售商店自由換取禮品。電子積分兌換新選項自去年12月試行以來市民反應良好，署方會繼續增加電子積分兌換平台供會員選擇。

逐步 停止傳統兌換機

另外，環保署會逐步在5月底前停止使用傳統自動禮品兌換機。停用後亦會有一段適應期，市民可繼續到各「綠在區區」的服務處兌換糧油乾貨等日常生活用品及環保產品，直至今年年底。由明年1月開始，環保署會安排逐步停止實體禮品兌換，並於第一季內將「綠綠賞」積分兌換禮品全面電子化。