《綠色船用燃料加注行動綱領》最快下月推出　林世雄：兩大方面提升港口競爭力

本港貨櫃碼頭貨物吞吐量去年首次跌出世界十大港口之列，運輸及物流局局長林世雄承認，鄰近城市近年陸續有港口落成，帶來競爭，但強調本港貨櫃吞吐量，去年達約1,400萬標準箱。他指，港府正著力提升港口競爭力，朝住兩個方向提升香港國際航運中心地位，包括提高港口競爭力和發展高增值海運服務。

已有1100間港口服務公司進駐

運輸及物流局去年底發表《海運及港口發展策略行動綱領》，提到要推動綠色港口和智慧港口模式發展。林世雄在一個電台節目表示，最快下月推出《綠色船用燃料加注行動綱領》，吸引更多船隻在本港停泊。他提到，政府有向船務公司提供稅務優惠，吸引他們落戶或擴展在港業務，現時已有1,100間港口服務公司進駐香港，正研究把港口資訊延伸至上、下游行業，使整個生態圈內的資訊更暢順。