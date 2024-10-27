《綠色船用燃料加注行動綱領》最快下月推出　林世雄：兩大方面提升港口競爭力

本港貨櫃碼頭貨物吞吐量去年首次跌出世界十大港口之列，運輸及物流局局長林世雄承認，鄰近城市近年陸續有港口落成，帶來競爭，但強調本港貨櫃吞吐量，去年達約1,400萬標準箱。他指，港府正著力提升港口競爭力，朝住兩個方向提升香港國際航運中心地位，包括提高港口競爭力和發展高增值海運服務。
已有1100間港口服務公司進駐
運輸及物流局去年底發表《海運及港口發展策略行動綱領》，提到要推動綠色港口和智慧港口模式發展。林世雄在一個電台節目表示，最快下月推出《綠色船用燃料加注行動綱領》，吸引更多船隻在本港停泊。他提到，政府有向船務公司提供稅務優惠，吸引他們落戶或擴展在港業務，現時已有1,100間港口服務公司進駐香港，正研究把港口資訊延伸至上、下游行業，使整個生態圈內的資訊更暢順。
政府除提高港口競爭力外，亦努力尋求貨源。林世雄稱，廣東省有巨大生產力，港府一直研究吸引內地貨船使用本港的港口，「喺粵西同廣西地區，我哋係咪可以吸引多啲貨嚟呢？」另外，現時香港海運港口局主席一職由運輸及物流局局長兼任，新一份《施政報告》提出改組成「香港海運港口發展局」，林世雄認為主席由非官方人士擔任，可能會更貼近市場、多些市場智慧。