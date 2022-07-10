「網上刷單員」騙局7月發生最少12宗 單一最大失63萬

近日香港發生多宗招聘詐騙案件，累計7月至前日、8日內已發生已發生12宗，即一日多於一宗，合共損失307.6萬元。其中單一損失63萬元。而最新一宗，一名37歲姓陳女子報案，指早前回應社交平台求職群組內由陌生人發出的招聘廣告，對方聲稱可透過充當網上刷單員於購物平台以點擊購物，推高商家名氣，從而賺取佣金。

警方指，受害人不虞有詐，按指示將約30萬元存入對方一個帳戶作平台購物之用。騙徒為獲取受害者信任，初時曾向受害人發放佣金，但待受害人再將更多款項存入戶口後，便會失去聯絡；受害人懷疑受騙後才報案，事主損失約30萬元。警方將案件列「以欺騙手段取得財產」，並交由九龍城警區刑事調查隊第五隊跟進，暫未有人被捕。

粗略統計，由7月2日起截至前日(9日)，連同陳女失去30萬元的案件，警方已接獲12宗「網上刷單員」騙局案件，受害者年齡由20歲到53歲不等，共6男6女，共損失約307.6萬元。警方提醒市民，騙徒的招聘廣告會以「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」作招徠，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲，如有懷疑，應致電「防騙易18222」。