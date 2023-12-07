以「練功券」當真鈔騙400萬虛擬貨幣 警拘2人 (鍾式明攝)

警方偵破一宗以懷疑偽鈔詐騙虛擬貨幣案件，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「管有偽製紙幣」罪名，拘捕一男一女。騙徒以印有「練功券」字樣的懷疑偽鈔，騙取受害人約值400萬港元虛擬貨幣。 警方在本月6日，接獲一名從事加密貨幣交易的40歲商人報案，指透過社交平台，接觸一名自稱加密貨幣找換店負責人的人士，聲稱可以幫受害人套現泰達幣。受害人於是到騙徒位於旺角聯合廣場一個舖位作交易，舖內有一名自稱店員的中國籍男子，向受害人展示4疊分別用保鮮紙包好的一千蚊紙幣後，受害人將價值約400萬港幣的泰達幣，轉到一個由該男子提供的加密貨幣錢包。然而，店員一直用不同藉口推搪，拒絕將現金交予受害人，受害人懷疑受騙於是報警。

4疊千元紙幣 頭尾兩張是真鈔 其餘是「練功券」 旺角警區刑事調查隊第10隊主管督察麥世豪表示，警方到場調查後發現，該4疊千元紙幣，除頭尾兩張是真鈔之外，其餘都是印有「練功券」字眼的懷疑偽鈔；警方以涉嫌「以欺騙手段取得財產」，以及「管有偽製紙幣」罪名將該名店員拘捕。 被捕人27歲、報稱無業。及至7日下午，警方再在深水埗以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名租用案發店舖的女子，被捕人37歲，報稱時裝售貨員。兩人現正被扣留調查，麥稱案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。