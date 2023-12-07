「練功券」當真鈔騙400萬虛擬貨幣 警拘2人

警方偵破一宗以懷疑偽鈔詐騙虛擬貨幣案件，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「管有偽製紙幣」罪名，拘捕一男一女。騙徒以印有「練功券」字樣的懷疑偽鈔，騙取受害人約值400萬港元虛擬貨幣。
警方在本月6日，接獲一名從事加密貨幣交易的40歲商人報案，指透過社交平台，接觸一名自稱加密貨幣找換店負責人的人士，聲稱可以幫受害人套現泰達幣。受害人於是到騙徒位於旺角聯合廣場一個舖位作交易，舖內有一名自稱店員的中國籍男子，向受害人展示4疊分別用保鮮紙包好的一千蚊紙幣後，受害人將價值約400萬港幣的泰達幣，轉到一個由該男子提供的加密貨幣錢包。然而，店員一直用不同藉口推搪，拒絕將現金交予受害人，受害人懷疑受騙於是報警。
4疊千元紙幣 頭尾兩張是真鈔 其餘是「練功券」
旺角警區刑事調查隊第10隊主管督察麥世豪表示，警方到場調查後發現，該4疊千元紙幣，除頭尾兩張是真鈔之外，其餘都是印有「練功券」字眼的懷疑偽鈔；警方以涉嫌「以欺騙手段取得財產」，以及「管有偽製紙幣」罪名將該名店員拘捕。
被捕人27歲、報稱無業。及至7日下午，警方再在深水埗以涉嫌「以欺騙手段取得財產」拘捕一名租用案發店舖的女子，被捕人37歲，報稱時裝售貨員。兩人現正被扣留調查，麥稱案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。
偽鈔印刷清晰 無防偽特徵
據悉，涉事店舖為位於聯合廣場的「星鏈Crypto」，舖位於11月15日起租，月租8,700元，租用期為一年。舖位面積約40呎，門口掛有招牌，店內有一個櫃位，櫃位內有一部點鈔機，檢獲偽製紙幣印刷清晰，但無防偽特徵，紙質亦無真鈔應有的凹凸手感。
據了解，今次事主在2020年年初開始投資加密貨幣，曾開設加密貨幣找換店，亦有相熟找換店，惟因急於套現，遂在社交平台尋找找換店，案中以幣安平台交易，警方正追蹤涉案加密貨幣的流向及涉案加密貨幣錢包，亦會調查與事主在社交平台聯絡的騙徒，暫無證據顯示案件涉及犯罪集團。
市民交易加密貨幣 勿掉以輕心
警方呼籲，市民交易加密貨幣時，切勿掉以輕心，應選用口碑良好的找換店，如涉及大量現金，亦要仔細檢查鈔票防偽特徵，包括動感光亮圖案及凹凸手感，如果懷疑可致電警方防騙易熱線18222查詢。