【織善社區】織善社區 創造空間新想像 善用有限空間 實現無限可能

香港土地供應緊絀，每一寸空間都彌足珍貴。在空間與經濟掛鉤的現況下，有機構自發為基層市民度身訂造「發夢」、想像、照顧的空間，打破空間限制。周大福慈善基金今年推出「織善社區」，以深水埗為基地，聯同各團體及持分者，串聯三大空間，令空間不只局限於實體，善用有限資源發揮無限可能性，創造更大社會價值。

由深水埗開始 推進慈善參與新範本 周大福慈善基金自2012年成立，本著「社區積善，織善社區」的理念，每當社區出現困境，基金會定會力盡所能提供適切資源和發展機會。踏入11週年，周大福慈善基金秘書長陳美華期望，社區各持份者能夠為不同議題織出更大的善網，共同創造更大的社會價值。對於「織善社區」計劃，基金會主席鄭家成寄予計劃能為慈善發展帶來新範本。

深水埗區社區客廳 突破空間想 像 狹窄的居住環境，令不少劏房家庭的身心健康、學習、社交生活等方面均受影響，故此周大福慈善基金夥拍李伯忠一片天國際啟育中心，在2022年11月推出全港首個「社區客廳」計劃，為家中育有0至6歲嬰幼兒的低收入家庭，提供免費及高質素的服務，運用公共空間彌補劏房細小空間的缺乏，凝聚家庭，甚至社區，推動社區互助與共融，開闊想像空間。

「深水埗社區客廳」共三層，面積超過1.2萬平方呎。除了豐富的活動設施，項目總監陳翠茵特別提到客廳的窗戶，她指劏房戶一般缺乏窗戶，令人產生侷促感，但社區客廳內的窗戶隨處可見，不但提供空間感和光線，更提供不同視點，開闊大小朋友的想像空間。服務使用者可透過客廳內多元化的親子活動和設施、互動遊戲等，鞏固親子關係。

另外，「社區客廳」亦會透過早期親職教育工作坊、育兒指導、稍息空間、情緒支援小組等訓練和服務，提升照顧者的育兒知識與技巧，實踐跨代共樂共學，並可建立互助社群與朋輩網絡。

社區歇腳點 導入照顧空間 不少家庭照顧者為全天候24小時照顧家庭，被迫放棄工作、減少娛樂及社交活動，他們所面對的經濟及家庭壓力，不容忽視。故此，周大福慈善基金聯同香港婦女中心協會及關注草根生活聯盟，於2019年起展開「社區歇腳點」計劃，善用社區閒置空間，提供便捷、靈活及可負擔的短暫看顧服務，令照顧者更有空間發展自我。

計劃服務對象以3至12歲小童為主，部分歇腳點更設有長者看顧服務。有需要的照顧者可於3天前預約，但有別於其他暫託服務，「社區歇腳點」不但提供接送，即使遇到突發情況，亦可為照顧者提供較靈活彈性的暫託服務，更具人性化。 此外，為提升照顧者的競爭力和就業準備，「社區歇腳點」亦會透過培訓課程，指導一眾基層照顧者於「社區歇腳點」帶領活動，提升他們的表達技巧及自信心。完成訓練及評估後，更會獲聘為計劃的「活動指導員」。短期內，他們不但可以在照顧家庭同時增加家庭收入，長遠而言增加日後重投職場的信心及競爭力。

安所 COMM,ON 創造實驗空間 不少香港人生活只剩下家庭和工作場所或學校，更不時被繁忙的生活節奏壓得喘不過氣。香港社會創投基金(SVhk)自2016年開始在深水埗試驗以「社區會所」模式，為區民(尤其親子)提供放鬆及「發夢」的空間 。上年起SVhk正式成立「安所 COMM,ON」，與不同品牌及社區組織共同營運「共享好生活空間」，更培育「社區職人COL」鼓勵街坊參與社區。項目負責人李端儀期望「安所 COMM,ON」能讓大家在日常生活的社區中找到自己喜歡做的事情，找到樂於逗留的角落。 現時，「安所」分別設於深水埗醫局街及土瓜灣U PLACE(期間限定店)。炎夏期間，「安所」成為「夏日休息站」，免費開放冷氣地方供市民避暑歇息，收集防暑物資與有需要人士共享。平日「安所」是二手童書店也是辦館，更不時推出由區民發起的工作坊分享會等活動，與街坊發掘地區資源和動能，令生活變得更豐富充實！