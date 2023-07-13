【繞場一週】一站式綜合復康中心引入智慧科技

馬會董事黃嘉純（左三）、醫院管理局主席范鴻齡（右三）及醫院管理局行政總裁高拔陞（左二）及一眾嘉賓主持「賽馬會日間綜合康復中心」開幕典禮。

香港是全球最長壽地區之一，然而慢性病患者隨着人口老化比率亦不斷上升，社會對復康服務的需求與日俱增。Jessie欣見近日有綜合康復中心擴展服務，並透過跨專業團隊，為有需要的病人提供一站式治療。

由馬會透過其慈善信託基金捐助九龍醫院成立的「賽馬會日間綜合康復中心」，早前舉行開幕典禮。Jessie得知中心以跨專業團隊和一站式治療為概念，專業團隊成員會按病者自身能力與實際需要，訂立個人化的康復療程。此舉不但減低病人的舟車勞頓，更有效地分配資源。另外，中心亦會加強醫社合作，提供更多元化的服務予病人，讓他們能夠得到更優質及適切的康復治療。

擴展後的中心為配合智慧醫院發展，引進了不少智慧科技，包括智慧機械人和虛擬實境訓練等，為中風、腦創傷、髖關節骨折手術後等病人，提供針對性康復治療，包括物理治療、職業治療和認知訓練等。中心冀提供更多元化訓練予病人，助他們重新融入社區生活。

事實上，馬會一直重視香港醫療衞生服務的發展，多年來致力締造健康社區，助市民獲得更完善的醫療保健服務，特別是基層醫療、紓緩治療、臨終關懷等。一如馬會捐助的其他慈善項目，馬會對此項目的支持有賴其獨特的綜合營運模式，透過稅款及慈善捐助，將賽馬及博彩收入回饋社會。