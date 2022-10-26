【繞場一週】世界級樂團重臨香江

文化體育及旅遊局局長楊潤雄（左三）、馬會主席利子厚（右三）、立法會議員（體育、演藝、文化及出版界功能界別）霍啟剛伉儷（右一、二）、西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀（左二）等嘉賓欣賞由馬會獨家贊助的維也納愛樂樂團香港音樂會。

被譽爲交響樂天團的維也納愛樂樂團11年後再度來港演出，機會難逢，難怪兩場音樂會的門票火速售罄。相信有幸親臨現場的樂迷一定同Jessie一樣聽出耳油。

Jessie知道是次維也納愛樂樂團香港音樂會由香港賽馬會獨家贊助、康樂及文化事務署主辦，同時是馬會審批撥捐6億3千萬港元支持政府慶祝香港特別行政區成立25周年而舉辦的多個項目之一。

兩場音樂會由世界級指揮法蘭茲．韋沙—摩斯特執棒，聯同過百位團員演奏多首經典作品。兩場演奏的曲目都有所不同，首場有華格納的《帕西法爾》前奏曲、理察．史特勞斯的《死與變容》和德伏扎克的G大調第八交響曲；次場則有布拉姆斯的《悲劇》序曲、F大調第三交響曲，以及理察．史特勞斯的交響詩《查拉圖斯特拉如是說》，後者更是電影《2001太空漫遊》的配樂。

未能親身前往欣賞的樂迷仍有機會欣賞是次音樂會，因爲主辦單位除了貼心地安排電台及網上直播外，更有節目重播。大家可以在11月2日及3日下午兩時於香港電台第四台免費欣賞兩場音樂盛會，並於稍後時間在康文署網站上重溫。

馬會多年來在推廣藝術文化發展都不遺餘力，經常支持來自世界各地及本地的藝術團體為市民帶來多項精彩節目，豐富市民的生活，貫徹其致力建設更美好社會的宗旨。Jessie已經開始期待著下一個精彩的藝術表演。

音樂會重播詳情：https://www.lcsd.gov.hk/CE/CulturalService/Programme/tc/music/programs_1403.html#tab_7_0