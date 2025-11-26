【繞場一週】中國香港馬術隊赴泰　出戰國際馬聯亞錦賽

全城關注的十五運會上週圓滿落幕，港隊取得亮麗成績，但馬蹄聲並沒停下！國際馬聯亞洲錦標賽緊接而來，本週一在泰國芭堤雅揭幕。中國香港馬術隊派出16對人馬組成的陣容，參加盛裝舞步、場地障礙、三項賽及殘疾人盛裝舞步的團體和個人比賽。
港隊騎手蕭頴瑩、何苑欣及陳萃彥組成的盛裝舞步賽團隊，昨天已完成首日賽事，今日將迎戰獎牌賽。值得一提的是，多位騎手剛完成十五運會賽事即轉戰亞錦賽，其中賴楨敏收穫十五運會場地障礙賽第五名；何苑欣則在盛裝舞步個人賽奪得第七名，而林立信、陳萃彥和吳蓓華也在全運會中全力以赴，積累大賽經驗。他們作戰不斷的毅力，印證了香港運動員的拼搏精神。
大家亦可格外關注兩名後起之秀 - 黃籽頤和林倩琦，他們均由馬會青少年馬術隊晉身精英隊，並首度踏上亞錦賽舞台，這股馬術新力量不容忽視。
Jessie知道，今次中國香港馬術隊出戰亞錦賽背後獲馬會全方位支持，由馬會馬術培訓經理鮑愛勤擔任領隊，馬會同時派出支援團隊，包括教練、馬匹料理員、獸醫、釘甲匠及物理治療師，為比賽期間的馬匹及騎手提供專業支援。
馬會一直致力推動馬術運動發展，除了成立公眾騎術學校外，亦於2008年北京奧運會後成立馬會馬術隊培育本地精英騎手，其後更與中國香港馬術總會合作，成立「香港馬術精英計劃」。
亞錦賽將舉行至下月七日，未來賽事精彩連場，大家一起為香港隊隔空打氣，共同見證人馬合一的動人時刻！
（資訊）