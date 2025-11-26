【繞場一週】中國香港馬術隊赴泰　出戰國際馬聯亞錦賽

全城關注的十五運會上週圓滿落幕，港隊取得亮麗成績，但馬蹄聲並沒停下！國際馬聯亞洲錦標賽緊接而來，本週一在泰國芭堤雅揭幕。中國香港馬術隊派出16對人馬組成的陣容，參加盛裝舞步、場地障礙、三項賽及殘疾人盛裝舞步的團體和個人比賽。

港隊騎手蕭頴瑩、何苑欣及陳萃彥組成的盛裝舞步賽團隊，昨天已完成首日賽事，今日將迎戰獎牌賽。值得一提的是，多位騎手剛完成十五運會賽事即轉戰亞錦賽，其中賴楨敏收穫十五運會場地障礙賽第五名；何苑欣則在盛裝舞步個人賽奪得第七名，而林立信、陳萃彥和吳蓓華也在全運會中全力以赴，積累大賽經驗。他們作戰不斷的毅力，印證了香港運動員的拼搏精神。