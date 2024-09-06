【繞場一週】俊彥薈萃香港國際慈善論壇

香港賽馬會慈善信託基金主辦、公益慈善研究院協辦的第四屆公益慈善論壇，將於9月9及10日假西九文化區舉辦，今屆論壇主題為「行公益 結碩果」。

近年，「盲盒」營銷蔚然成風，甚至引來經濟學家的研究和討論。要投資在目標未必如預期產品，Jessie不置可否，但若談及慈善捐獻，為怕芳心錯付，Jessie向來注重慈善團體工作的果效，但可惜現時仍未有一套放諸四海皆準的量度機制。

喜聞由馬會慈善信託基金主辦、公益慈善研究院協辦的香港國際慈善論壇將於9月9至10日再臨香港，本屆論壇主題為「行公益 結碩果」，正好是探討公益慈善界別如何更科學地籌劃、管理以及評估效益，為大眾謀取最大福祉。