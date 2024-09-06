【繞場一週】俊彥薈萃香港國際慈善論壇

近年，「盲盒」營銷蔚然成風，甚至引來經濟學家的研究和討論。要投資在目標未必如預期產品，Jessie不置可否，但若談及慈善捐獻，為怕芳心錯付，Jessie向來注重慈善團體工作的果效，但可惜現時仍未有一套放諸四海皆準的量度機制。
喜聞由馬會慈善信託基金主辦、公益慈善研究院協辦的香港國際慈善論壇將於9月9至10日再臨香港，本屆論壇主題為「行公益 結碩果」，正好是探討公益慈善界別如何更科學地籌劃、管理以及評估效益，為大眾謀取最大福祉。
今屆論壇繼續在西九文化區舉行，全球逾2,000名代表，包括近100名重量級知名講者以及來自40個國家及地區超過200個本地、區域或國際著名基金會的代表將出席參與。當中不乏政商界名人、學術泰斗，包括2001年諾貝爾經濟學獎得主、史丹福大學商學研究院菲爾・奈特管理學榮休教授、史丹福大學胡佛研究所高級研究員Michael Spence；Wellcome信託基金主席、全球女性領導力研究所主席、澳洲前總理Julia Gillard等。
除了論壇以外，馬會亦於9月7至8日、11至22日期間，在西九文化區的藝術展亭舉辦一個名為「與你並肩 步步善行」的免費公開展覽，以展示馬會在公益慈善和社區的工作，如何與社區合作，一同建設更美好社會。展覽透過不同互動遊戲及裝置、打卡點和主題工作坊，為參觀者帶來沉浸式的體驗。
一如其他慈善捐助項目，馬會對香港國際慈善論壇的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬和博彩業務所得收益，帶來稅收及慈善捐款，同時為社會創造就業機會。
登記參觀「與你並肩 步步善行」展覽
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