【繞場一週】傅家俊當馬會足球領袖計劃星級導師

傅家俊（右）分享道，桌球是比較孤獨的運動，但亦需要團隊合作，「我只是幕前代表，背後有很多人幫忙。」

「香港國際桌球明星挑戰賽」將於三月上演，當中最令人期待莫過於本港桌球名將傅家俊再鬥奧蘇利雲。好戲上演前，傅家俊上周搖身一變星級導師，與一班「賽馬會青少年足球領袖計劃」學員分享。Jessie當日亦有幸在場，見證青少年領袖們獲益良多，最興奮更是傅親身落場指導他們打桌球，機會難得！

「賽馬會青少年足球領袖計劃」由馬會與東華三院合作、曼聯支持，對象是15至19歲的青少年。學員透過參與初級足球教練課程、工作坊和團隊活動，鍛鍊體能、心智及社交能力，提升領導才能。計劃亦邀請來自不同界別的星級導師，分享經驗及教授溝通技巧。

首場星級導師工作坊邀得傅家俊，分享他在桌球生涯中的高低起跌。他憶述98年起參與職業比賽，一直與冠軍無緣，曾懷疑自己的能力。直至07年，他終在格蘭披治大賽擊敗奧蘇利雲奪冠，「桌球教自己的事是『靠自己』的獨立解難能力，因為無論任何球手，都需要面對及戰勝眼前的球枱和自己。」

至於傅家俊的低潮，定要數到他在18年發現視網膜退化。他坦言，最初感到失望，但既成事實，唯有改變自己的技術去適應，重新出發，學會接受「不完美的人生才是完美人生」。Jessie在分享中感受最深是他鼓勵學員追夢，他剖白當年曾擔心做職業桌球手難以維生，但勉勵他們說：「趁後生輸得起，即使失敗也起碼曾經嘗試。」分享後，傅家俊更跟學員切磋球技，大家都十分雀躍。

有學員同Jessie講，傅家俊的分享對她有很大啟發，事緣她效力的地區足球隊重組後成績不太理想，但傅的分享令她領悟到如何將壓力化為動力，更會聽從他的鼓勵，追夢成為職業足球員。Jessie覺得這正是「計劃」的目的，裝備年青一代成為社會棟樑，十分有意義！