【繞場一週】「傳．家跑」向共融

今年賽事首次增設「傳．家跑」項目，讓有特殊需要兒童及其家人一起享受運動的樂趣。

新年伊始，Jessie參與了一項別具意義的特殊馬拉松，與一眾伴跑員，夥拍智障跑手一起衝向終點。

Jessie說的正是剛在周日舉行的東華三院「奔向共融」 ─ 香港賽馬會特殊馬拉松2023。當日中西區海濱長廊化身為特殊馬拉松的賽道，吸引超過1,700名智障跑手及伴跑員參與，創近年新高。

這項由香港賽馬會慈善信託基金捐助舉行的賽事不經不覺已踏入第12年，令人興奮的是今屆除了復辦3公里賽事，更首次增設「傳．家跑」項目，讓6至11歲的智障兒童及其家人可以一起享受運動的樂趣，互相勉勵完成賽事，場面溫馨。

馬會副主席李家祥博士表示很高興活動將逐漸回復昔日的規模，讓各位健兒可以挑戰自我，大顯身手。他指馬會以致力建設更美好社會為宗旨，多年來積極構建「健康社區」。在這方面，馬會與東華三院更是合作無間，攜手展開多個社會服務，包括這項有意義的賽事，鼓勵不同能力人士多做運動，推廣健康生活，同時宣揚傷健共融。

Jessie知道馬會除了撥款支持活動外，其義工隊[email protected]亦一如以往派員擔任賽事伴跑員及場地義工，協助賽事順利舉行並與智障跑手分享跑步樂趣，身體力行宣揚共融信息。

雖然Jessie已非第一次參與，但當天看到參加者充滿默契的互動，雙雙挽手同步衝線的畫面，依然令人動容。新一年，Jessie希望疫情盡快結束，吸引更多人一起奔向共融！