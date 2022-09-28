【繞場一週】免費欣賞300件國寶級文物

全國政協副主席梁振英（中）、香港特別行政區前任行政長官林鄭月娥（左四）、文化體育及旅遊局常任秘書長黃智祖（左三）、民政及青年事務局副局長梁宏正（右三）、教育局副局長施俊輝（左二）、馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉（右四）及一眾嘉賓為「回歸二十五周年《香港珍藏大展》」主持開幕儀式。

是次展覽展出逾300件唐朝至清朝的珍藏。

Jessie一向對中國傳統文化藝術深感興趣，近日參觀了於香港中央圖書館舉行的「回歸二十五周年《香港珍藏大展》」，免費欣賞由本港收藏家蒐集的國寶級瓷器及中式家具藏品後，更加深深體會到博大精深的中華文化。

一眾本港收藏家，多年來在世界各地搜索流失海外的珍貴中華文物，最近透過「回歸二十五周年《香港珍藏大展》」展出逾300件珍藏，展品涵蓋橫跨唐朝至清朝的瓷器，以及明、清兩代為主的中式家具。所有展出的瓷器皆為知名窯廠或御窯廠所燒造，按不同年份、朝代、年號陳列，讓觀眾更深入了解不同時期的瓷器風格。家具展區更設有書房、廳堂和臥室等場景配合展品，重現古代的生活情境，讓觀眾感受古代的日常生活。

是次展覽亦邀請了多名專家及收藏家進行兩場專題講座，並安排了中學生導賞團，由專業人士為學生介紹展品。預計展覽期間最多可以接待約7,000名學生，增進他們對中華傳統文化藝術的興趣與認識。

市民可以由即日起至10月14日入場參觀展覽，費用全免。Jessie知悉是次展覽是馬會撥款6億3千萬港元，支持政府慶祝特區成立25周年而舉辦的一系列慶祝活動之一。馬會一直致力推動文化保育工作，包括撥捐興建香港故宮文化博物館，以及保育和活化大館 — 古蹟及藝術館等，繼續秉持致力建設更美好社會的宗旨，與香港並肩同行。