【繞場一週】全港小學生運算思維比賽 以科技創意解決生活難題

賽馬會運算思維教育計劃總監賴錫璋(後排右五)、香港教育大學校長張仁良教授(後排左五)及一眾評審與得獎同學在台上合照。

創新科技是未來發展不可或缺的一部分，而生活大小事都可以啟發創意。最近Jessie就到場觀看「全港小學生運算思維比賽2023」總決賽，欣見參賽同學以科技解決日常生活中遇到的疑難，成為小小發明家。

全港小學生運算思維比賽已經踏入第七年，由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的「賽馬會運算思維教育」計劃(CoolThink@JC)舉辦，目的是鼓勵學生的數碼創意，透過運算思維解構日常生活中遇到的不同疑難，並運用編程製作應用程式解決。

今屆賽事總共有破紀錄的312支參賽隊伍，其中40隊脫穎而出進入決賽，最終8支入圍總決賽隊伍在台上介紹其作品，發揮即場應變及表達能力。現場更恢復闊別三年的實體攤位展覽，一眾參賽學生可以親自向評審及觀眾介紹作品的構思和用法，讓現場氣氛更加熾熱。

最令Jessie印象深刻的作品，是保良局何壽南小學參賽團隊The Golden Trio所創作的軟件Horse Game。這軟件讓用家模擬控制韁繩的動作進行挑戰，過程中可以了解各種馬匹相關的知識，寓推廣騎馬運動於娛樂。

人才及業界發展是馬會慈善工作的重點範疇之一。馬會多年來策劃及支持多項計劃，讓更多學生可以接觸創新科技，啟發創意。一如其他慈善捐助項目，馬會對以上計劃的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬及博彩帶來稅款及善款，將博彩及獎券收入回饋香港。

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