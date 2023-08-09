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2023-08-09 04:30:00
日報

【繞場一週】全港小學生運算思維比賽 以科技創意解決生活難題

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賽馬會運算思維教育計劃總監賴錫璋(後排右五)、香港教育大學校長張仁良教授(後排左五)及一眾評審與得獎同學在台上合照。

保良局何壽南小學參賽團隊The Golden Trio展示創作的軟件Horse Game。

創新科技是未來發展不可或缺的一部分，而生活大小事都可以啟發創意。最近Jessie就到場觀看「全港小學生運算思維比賽2023」總決賽，欣見參賽同學以科技解決日常生活中遇到的疑難成為小小發明家

全港小學生運算思維比賽已經踏入第七年由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助「賽馬會運算思維教育」計劃(CoolThink@JC)舉辦，目的是鼓勵學生的數碼創意，透過運算思維解構日常生活中遇到的不同疑難，並運用編程製作應用程式解決

今屆賽事總共有破紀錄的312支參賽隊伍，其中40隊脫穎而出進入決賽，最終8支入圍總決賽隊伍在台上介紹其作品，發揮即場應變及表達能力。現場更恢復闊別三年的實體攤位展覽，一眾參賽學生可以親自向評審及觀眾介紹作品的構思和用法，讓現場氣氛更加熾熱。

最令Jessie印象深刻的作品，是保良局何壽南小學參賽團隊The Golden Trio所創作的軟件Horse Game。這軟件讓用家模擬控制韁繩的動作進行挑戰，過程中可以了解各種馬匹相關的知識，寓推廣騎馬運動於娛樂。

人才及業界發展是馬會慈善工作的重點範疇之一。馬會多年來策劃及支持多項計劃，讓更多學生可以接觸創新科技，啟發創意。一如其他慈善捐助項目，馬會對以上計劃的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬及博彩帶來稅款及善款，將博彩及獎券收入回饋香港。

（資訊）

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