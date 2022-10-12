【繞場一週】共創明「Teen」

參與「共創明『Teen』計劃」的學生能夠參觀大館 — 古蹟及藝術館、賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場、公眾騎術學校等設施，從而擴闊視野，讓他們發掘不同範疇的事物。

馬會多年來支持及主導策劃不同的青年項目，例如有協助青年人探索多元出路的「賽馬會鼓掌‧創你程計劃」。

為響應政府早前推出的「共創明Teen計劃」， Jessie得悉一向積極推動青年發展的香港賽馬會近日撥款支持計劃之外，亦出心出力協助弱勢社群學生擴闊眼界，希望打破跨代貧窮的界限。

「共創明『Teen』計劃」支援來自基層家庭，尤其是居住在「劏房」家庭的中一至中三學生。當中包含三大元素，分別是「師友配對」、「個人發展規劃」及「財政支援」。馬會作爲其中一間支持計劃的機構，除了撥款1,000萬港元支持外，亦會邀請參與計劃的學生參觀大館 — 古蹟及藝術館、賽馬會滘西洲公眾高爾夫球場、公眾騎術學校等設施，並與管理層交流分享，了解馬會的發展。另外，馬會亦已推薦員工及賽馬會學人成爲友師，與配對的學員分享自己的人生經驗，期望透過上述的支援，能夠擴闊學生視野，讓他們發掘不同範疇的事物。

馬會行政總裁應家柏表示：「青年人是社會未來的棟樑，他們的發展不應受家庭背景所限，最重要是給予他們學習的機會。馬會很樂意支持這項計劃，這亦與馬會推動青年發展的目標一致。多年來，馬會一直透過支持各類青少年項目，為青年人提供平等學習機會，開拓多元出路，貫徹致力建設更美好社會的宗旨。」

Jessie希望社會上能有更多像馬會一樣的熱心團體，為不同能力及背景的青年人，提供支援和機會，使他們每一個都可以盡情地發光發亮。