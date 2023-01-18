【繞場一週】創意成就未來

馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉博士（左四）、浸大校董會暨諮議會主席陳鎮仁博士（左三）、副主席潘偉賢教授（左二）、司庫蔡懿德女士（左一）及浸大校長衞炳江教授（右三）出席賽馬會創意校園平頂儀式。

賽馬會創意校園讓學生能夠在具有文化和學術氣息的環境下一同生活和學習。（圖片由浸大提供）

現今社會愈來愈重視「創意教育」，鼓勵學生培養創意思維造福社群。Jessie 認為一個配備嶄新科技和靈活創作空間的學習環境，能成為驅動創新意念的引擎，激發學生突破思想界限。

説的是由馬會透過其慈善信託基金撥捐4.52億港元，支持香港浸會大學（浸大）興建的賽馬會創意校園。項目團隊上周四舉行了平頂儀式，標誌上層建築工程順利竣工這個重要里程碑。

賽馬會創意校園是全港首個結合學生住宿、教學設施與共創空間於一身的校舍。當中讓Jessie最振奮的是樓高五層的賽馬會點子坊，學生可以使用世界級的先進設備，包括亞洲首個用作科學及藝術研究的沉浸式空間「賽馬會白盒實驗空間」，以培養他們在音樂、電影、文學及視覺藝術的才能。

馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉博士表示，體育及文化是馬會五大慈善策略範疇之一，相信新校園能有助支持國家《十四五規劃綱要》，將香港發展成為中外文化藝術交流中心的願景，培養創意藝術人才，貫徹馬會致力建設更美好社會的宗旨。

另外，馬會亦會支持浸大推出賽馬會傑出青年音樂家獎學金及賽馬會創意產業獎學金，以及一系列的社區和業界項目。Jessie十分期待賽馬會創意校園在2024年開幕後，能夠培育出香港新一代創意人才，促進香港及大灣區創意產業的發展。