【繞場一週】劉知名．劉慕裳的空手「道」上

馬會刊物《駿步人生》邀請到劉知名（左）與劉慕裳兄妹檔同框，分享在空手「道」上走出自己軌跡的故事。

相信大家對香港體壇著名的一門雙傑 — 劉知名與妹妹劉慕裳不會陌生，這對空手道港將師兄妹一同接受專訪卻不多，最新一期馬會刊物《駿步人生》有幸邀請到二人兄妹檔同框，分享自小受空手道啟蒙，並在空手「道」上各自走出自己軌跡的故事。

東京奥運會空手道女子「個人形」 銅牌得主劉慕裳在專訪回想小時候初學空手道不特別用功，自恃有少許天分，即使比賽前兩三星期才練習，都會得獎，「反之哥哥很勤力，他啟發了我，如果我有少少天分，再加多多努力，不知我的路，會否走得更遠？」直言是哥哥改變了她。

的確，哥哥劉知名默默耕耘打出一片天，並於2021年奪得陝西全運會空手道男子「個人形」銅獎。佳績背後，除了居功於自身努力，他亦銘記各方支持。「要成就一個運動員，背後有很多不同機構支持，以我們空手道為例，就有總會（香港空手道總會）、體院（香港體育學院）、馬會（香港賽馬會），以及各個贊助商機構。」

Jessie知道，馬會多年來積極支援本地運動發展，除了歷年向體院撥款超過七億港元，支持改建硬件設施、支援精英運動員訓練及教練培訓，成為全職運動員的大後盾外，馬會早前亦撥款一億五千萬港元，與政府共同成立「運動科研資助計劃」，盼透過提升運動科學設備及器材，協助香港運動員備戰未來賽事。

另外，2016 年底由香港賽馬會慈善信託基金捐助香港鄉郊基金推行的「荔枝窩客家生活體驗村」項目日前舉行開幕禮，香港鄉郊基金主席林超英於今期《駿步人生》撰文，分享他協助將荔枝窩村改造成民宿 — 這個體驗式學習基地的前世今生。

閱覽劉知名與劉慕裳的足本訪問，以及《駿步人生》全書內容：https://charities.hkjc.com/charities/chinese/connect-and-join/striding-on.aspx