【繞場一週】加入馬會 揭開職涯新篇章

馬會人力資源部經理Vanessa（後排右一）稱，目前馬會的餐飲及會所部門求才若渴。五位畢業於IVE及VTC的馬會員工表示，馬會提供發展機會，有助他們規劃職涯。

隨著疫後復常，各行各業的需求急速增長，Jessie知道香港賽馬會將於下星期（14、15、17、18日）舉辦招聘日，為其會員事務部（馬場餐飲及會所營運）招募逾百名餐飲及休閒康樂行業的新血，非常適合正在思索前路，計劃未來的應屆畢業生！

馬會有良好的晉升階梯及在職培訓，期望吸引更多具熱誠的新人。Jessie得知馬會最近推出「會員事務部（馬場餐飲及會所營運）職員推薦計劃」，加入馬會的全職新人，將有機會獲發總額最多10,000港元的新人獎金。現職馬會員工介紹親友入職，亦可獲發推薦人獎金，最高可達8,000港元。若新人入職後，再推薦其他親友成為馬會員工，更有機會同時得到新人獎金及推薦人獎金。

香港專業教育學院（IVE）及職業訓練局（VTC）的應屆畢業生，由於已完成專業培訓和具備實習經驗，因此毋須全職工作經驗，也歡迎應徵。

馬會貫徹致力建設更美好社會的宗旨，以獨特的綜合營運模式，透過稅款和慈善捐款將博彩及獎券收入回饋社會。這讓馬會成為全港最大的單一納稅機構，其慈善信託基金亦位列世界前列的慈善捐助機構。如果你都希望加入馬會的大家庭，就不要錯過這次招聘日。立即登入以下網址，了解詳情及登記出席，為投身馬會，尋找屬於你的嶄新職涯踏出第一步。

預約登記：bit.ly/3DMl6ex

(資訊)