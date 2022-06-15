【繞場一週】區區有禮物

簡單的關懷有時候更能觸動人心。Jessie 在最近參與的一個義工活動中，就體會到看似微小的舉動，對社會的弱勢社群及長者其實別具意義。

Jessie所說的活動便是「共慶回歸顯關懷」，這是馬會撥款6億3千萬港元，支持政府慶祝特區成立25周年舉辦的多個項目之一。活動當日馬會主席陳南祿聯同行政長官林鄭月娥等到黃大仙區探訪有需要人士、派發禮物包，同時向他們表達關心和慰問。馬會主席陳南祿表示，很高興能參與這次活動，並藉此向受訪家庭送上關懷和祝福，又說馬會過去25年一直秉持宗旨支援社區，致力建設更美好社會。此活動正好反映了關懷、關連，以及分享關愛的重要，特別是對社會上最需要幫助的人士。他指出馬會與市民一樣「眾心至善」，多年來百分百竭力為香港，此心不變。

此外，馬會行政總裁應家柏及馬會義工隊[email protected]亦一同為基層市民送暖。應家柏感謝馬會義工隊同事在疫情期間所作出的貢獻。他表示同事奉獻出時間和心血服務社群，這一切都展現「我做得到」的香港拼博精神。

「共慶回歸顯關懷」計劃由民政事務總署統籌，並透過18區的非政府組織推行。計劃包括探訪有需要人士，以及支援弱勢社群參與全港及地區慶祝活動。參與活動的義工，將走訪各區，探訪約30萬個住戶，為他們贈送禮物包。馬會義工隊[email protected]亦會參與包裝禮物包及探訪活動。

Jessie欣喜看到，社會總有有心人惦記弱勢社群的需要，尤其是馬會，在過去25年，不論高山低谷，都與香港並肩同行。相信馬會將繼續秉持其宗旨，致力建設更美好社會。