【繞場一週】「哈囉！新朋友」 今個暑假與閃閃一起結識新朋友

不少父母會趁暑假帶小朋友去玩，Jessie最近認識了位新朋友「閃閃」，原來他是「賽馬會喜伴同行計劃」大使。於七至八月暑假期間，「賽馬會喜伴同行計劃」連同「閃閃」會在海洋公園跟大家玩捉迷藏、共讀故事及讓家長學習親子技巧等，甚至在渡海小輪上也可以找到閃閃和新朋友們的蹤跡！

Jessie知道「賽馬會喜伴同行計劃」推廣共融訊息，鼓勵學童重建社交生活的同時，亦提升大眾對自閉譜系特色的理解及關注。計劃最近推出了一系列好玩又有意義的公眾教育活動，以「哈囉！新朋友」為主題，透過尋找躲藏在公園不同角落的「閃閃」及其Mr. Men Little Miss朋友們，讓小朋友認識及反思自己和身邊人的性格特質，從中學習包容及關愛不同個性的人。家長亦可從中學到「賽馬會喜伴同行計劃」中以實證為本的「星語童遊」親子技巧，促進親子之間的互動溝通！ 此外，市民亦可在維港兩岸，乘搭計劃聯乘天星小輪推出的「閃閃友誼號」，透過不同途徑更了解自閉特色人士。

Jessie翻查資料顯示，「賽馬會喜伴同行計劃」是由馬會慈善信託基金主導策劃及捐助，是全港首個專為於主流學校就讀的自閉特色學童、家長及學校提供全方位支援的項目。由於成效顯著，教育局於2021/22學年起常規化計劃的校本支援模式，讓更多學生、家長及學校受惠。

馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉博士早前在活動的啟動禮上指出，馬會慈善信託基金作為全球十大慈善捐助機構之一，非常重視自閉特色學童及其家長的需要，多年來共撥捐超過4.1億港元支持「賽馬會喜伴同行計劃」，希望社會各界重視共融社會，讓自閉學童大放異彩。Jessie非常支持這個別具意義的計劃，希望市民多認識和接納有自閉特色或其他特殊學習需要的兒童。