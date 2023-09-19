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2023-09-19 07:30:00
日報

【繞場一週】堅並肩撐港隊！

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馬會董事黃嘉純（後排左二）、文化體育及旅遊局局長楊潤雄（後排右三）、文化體育及旅遊局副局長劉震（後排左一）、體育專員黃德森（後排右二）與一衆嘉賓為出賽亞殘運的中國香港代表運動員打氣。

馬會會員、品牌、市場及客戶體驗事務執行總監甄康民（左七）與一眾嘉賓，及在成都世界大學生夏季運動會中勇奪獎牌的運動員，出席「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」頒獎儀式。

杭州亞運會尚有幾天即揭開序幕，中國香港代表隊派出歷來最大規模的隊伍參賽。最近本港運動員在各大型賽事連番報捷，實在令人鼓舞同樣振奮的是香港賽馬會透過贊助香港體育學院，推出「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，表揚於大型運動會中奪得佳績的運動員。

數到近日本地體壇其中一張亮麗的成績表，必定是17名運動員在成都世界大學生夏季運動會，為中國香港帶來四金、一銀及七銅共12面獎牌的驕人成績，並透過「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」（「計劃」）獲發放共港幣375萬元獎金。

多名獲獎運動員上周均有出席頒獎儀式，包括金牌得主劍擊的張家朗、佘繕妡和武術的許得恩等。佘繕妡更興奮地表示，這是她首次獲得如此高金額的獎金（50萬港元），她計劃把獎金存起來，投資在2024巴黎奧運備戰之用。

除了世大運外，「計劃」所設的現金獎，亦包括在奧林匹克運動會、殘疾人奧林匹克運動會、亞洲運動會、亞洲殘疾人運動會、全國運動會、全國殘疾人運動會中勇奪金、銀、銅獎牌的運動員；於奧運及殘奧奪得第四至八名的運動員，亦會獲頒獎金以作鼓勵。

緊隨亞運舉行的亞殘運，亦剛舉行中國香港代表團授旗典禮。Jessie衷心祝願中國香港代表隊越戰越勇，在杭州亞運和亞殘運為港爭光，並希望大家同馬會一起撐港隊！
（資訊）

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