【繞場一週】大館喜迎第一千萬名訪客

不經不覺，位於中環核心地帶的大館已踏入第四個年頭，早前更宣佈訪客人數已突破一千萬名，可謂成績驕人！這個集古蹟與藝術館於一身的城中熱點，一直舉辦各式各樣的展覽、節目及表演，將藝術、文化及歷史帶到市民跟前，同時亦向海外訪客展現了這個經過十多年悉心保育及活化的歷史建築群的魅力。Jessie日前就有幸在大館現場，參與慶祝這個喜悅時刻！

於2018 年 5 月對外開放的大館，以非牟利模式營運，是馬會與香港特別行政區政府合作活化中區警署建築群的成果，亦是香港最重要的歷史古蹟活化計劃之一。大館先後獲本地及海外機構頒發逾 30 個保育及藝術文化活動相關獎項，更於2019年榮獲聯合國教科文組織頒發的最高榮譽「亞太區文化遺產保護獎卓越獎項」，令大館位列國際保育界典範，是對團隊一直堅守以安全為先的嚴謹活化工作的肯定。

Jessie知道大館自開幕以來已舉辦過逾 2,800場不同形式的展覽及活動，成為推動藝術文化及培育本地人才的重要平台。現正舉行的「潛入你眼簾——皮皮樂迪．里思特」當代藝術展覽和「森呼吸」樹木展覽，都不容錯過。這個星期開始，大館更會在檢閱廣場及洗衣場石階，分別舉行「綻放大館」數碼和立體燈光雕投影及「放空音樂聚」音樂會，與大眾一起共渡中秋佳節！

Jessie期待未來參與更多大館的精采節目！