【繞場一週】學校為本、跨專業協作 支援學生精神健康

開學逾月，學童在處理學業和人際關係上，難免會面對挑戰。最近有調查發現三成受訪中學生受抑鬱徵狀困擾，逾兩成受訪學生表示在面對情緒問題時，不會尋求協助。適逢今天是世界精神衞生日，Jessie冀藉此機會，提醒家長在緊張子女學業的同時，也應關注他們的情緒和精神健康。

Jessie欣悉有不少機構都推出支援學生精神健康的服務，當中馬會慈善信託基金捐助支持的「賽馬會擁抱生命系列2.0」計劃於今年中推出，9間合作機構包括基督教家庭服務中心、香港家庭福利會、香港心理衞生會、新生精神復康會、聖雅各福群會、香港基督教女青年會、香港撒瑪利亞防止自殺會、撒瑪利亞會、生命熱線。除了透過跨專業團隊識別和支援有精神健康風險的學生，這些機構亦會舉辦各類型活動，例如講座及工作坊等，提升家長和學校教職員應對精神健康危機事件的能力。此計劃預計服務近7000名中、小學生、逾5000名家長和8000名教職員。