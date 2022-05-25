【繞場一週】守護特殊兒童對抗疫境

疫情期間，Love 21透過馬會的捐助為唐氏綜合症和自閉症患者提供各項網上運動及營養課程。

在第五波疫情的高峰期，單日確診個案一度多達過萬宗，一般家庭都面對不少壓力，而唐氏綜合症及智障人士的家庭就有更深體會。

Jessie獲悉部分有唐寶寶或智障人士的家庭，鑑於缺乏防疫物資和避免受感染，寧願一整個月足不出戶、待在家中，從而衍生了健康和情緒問題。有見及此，非牟利組織 Love 21 和匡智會獲「賽馬會新冠肺炎緊急援助基金」捐助，為這些家庭提供各項身心健康的支援。

Jessie翻查資料顯示，唐氏綜合症和自閉症患者較容易有體重過高的情況，亦較易患上心臟和糖尿等相關疾病。因此疫情嚴重期間服務中心舉辦的活動需要暫停，令部分唐寶寶缺乏運動的機會，從而增加體重和患病的風險。Love 21透過馬會的捐助為他們和家人提供各項運動及營養課程，讓他們在家中安全地鍛鍊身體，並提供電話支援服務，為會員及其家人提供情緒輔導和社區資源相關資訊。

而匡智會亦得到馬會的捐助，為智障人士及其家人派發抗疫物資包，當中包括超市現金券、保健食品和快速抗原檢測包等，以減輕他們因疫情影響下失業或開工不足的經濟負擔。另外計劃更邀請了中、西醫護人員、營養師、職業治療師和物理治療師等成立專業團隊，提供電話和遙距視像健康諮詢服務，以支援會員確診期間的治療、康復後的療養及長期在家引致疾病的治療。

馬會自疫症爆發而來一直與社會同行，過去兩年已經額外撥捐超過18億港元支援社會抗疫，受惠人士超過300萬。Jessie 希望疫情能早日結束，市民都能健康愉快地生活。