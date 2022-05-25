【繞場一週】守護特殊兒童對抗疫境

在第五波疫情的高峰期，單日確診個案一度多達過萬宗，一般家庭都面對不少壓力，而唐氏綜合症及智障人士的家庭就有更深體會。
Jessie獲悉部分有唐寶寶或智障人士的家庭，鑑於缺乏防疫物資和避免受感染，寧願一整個月足不出戶、待在家中，從而衍生了健康和情緒問題。有見及此，非牟利組織 Love 21 和匡智會獲「賽馬會新冠肺炎緊急援助基金」捐助，為這些家庭提供各項身心健康的支援。
Jessie翻查資料顯示，唐氏綜合症和自閉症患者較容易有體重過高的情況，亦較易患上心臟和糖尿等相關疾病。因此疫情嚴重期間服務中心舉辦的活動需要暫停，令部分唐寶寶缺乏運動的機會，從而增加體重和患病的風險。Love 21透過馬會的捐助為他們和家人提供各項運動及營養課程，讓他們在家中安全地鍛鍊身體，並提供電話支援服務，為會員及其家人提供情緒輔導和社區資源相關資訊。
而匡智會亦得到馬會的捐助，為智障人士及其家人派發抗疫物資包，當中包括超市現金券、保健食品和快速抗原檢測包等，以減輕他們因疫情影響下失業或開工不足的經濟負擔。另外計劃更邀請了中、西醫護人員、營養師、職業治療師和物理治療師等成立專業團隊，提供電話和遙距視像健康諮詢服務，以支援會員確診期間的治療、康復後的療養及長期在家引致疾病的治療。
馬會自疫症爆發而來一直與社會同行，過去兩年已經額外撥捐超過18億港元支援社會抗疫，受惠人士超過300萬。Jessie 希望疫情能早日結束，市民都能健康愉快地生活。