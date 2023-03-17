【繞場一週】實體花展復辦 維園繡球花海盛開

小朋友在馬會義工的陪同下於「賽馬會社區綠化遊樂場」體驗以回收木材製造的遊樂設施。

一年一度的花藝盛事 — 香港花卉展覽於上週在維園開幕。Jessie發現最近一次舉辦實體花展已是2019年，闊別三年，終於可以再次一睹繁花盛放的壯麗景觀！

Jessie得悉今年是馬會連續第11年支持花展，以碩大亮麗、花形嬌美獨特的繡球花為主題花，盡顯春日美態。馬會亦繼續支持多項相關教育活動，當中的賽馬會學童繪畫比賽及賽馬會學童鑲嵌花壇活動讓逾千名學生展現藝術才華，而「賞花，惜花！」賽馬會花卉重新栽種計劃及賽馬會一人一花計劃則推動環保及綠化。為了讓更多人有機會欣賞花卉藝術，馬會為有需要人士提供交通資助，並於展期間舉辦導賞活動。

作為花迷，Jessie很慶幸觀賞到由本地、內地和海外機構悉心栽培的盆栽、造型優美的花藝擺設及絢麗多彩的園景設計。會場每晚更會舉行燈光音樂匯演，為夜間的園林景色增添特別的視覺及聽覺效果。賞花以外，Jessie推薦大家週末可以到賽馬會社區綠化遊樂場，參與以環保為題的體驗式遊戲和活動。馬會義工隊[email protected]亦有到場擔任遊戲促進者，更於展覽結束後協助回收花卉，為環保出一分力。

Jessie知道一如其他慈善捐助項目，馬會對花展的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬及博彩帶來稅款及善款，惠澤社群。是次展期至3月19日，大家不妨把握最後機會到場賞花作樂。