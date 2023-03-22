【繞場一週】平凡中見不平凡

文化體育及旅遊局局長楊潤雄（左二）及馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉博士（右二）等嘉賓於早前參觀「香港賽馬會呈獻系列：米羅的詩想日常」展覽。

參觀者可於展館内的教育區使用多媒體裝置製作自己的藝術品，親身體驗米羅的創作過程。

藝術看似遙不可及，其實觸手可及。Jessie近日到香港藝術館參觀由馬會慈善信託基金獨家贊助的「香港賽馬會呈獻系列：米羅的詩想日常」展覽，從西班牙藝術大師胡安•米羅的傑作中體會藝術與日常生活的連繫。

米羅與畢加索、達利並稱「西班牙現代藝術三傑」，他熱衷於將不起眼的日常用品變成詩意洋溢的藝術品，紙盒及木材等隨手可得的物件都是他常用的媒介。米羅的超現實畫風亦十分具標誌性，以色彩明亮的簡單符號和線條表達，跳脫中帶一股孩子氣，讓不同年齡及背景的人都能從中找到共鳴。

是次展覽逾八成的展品均是首次於亞洲展出，其中11件更是首次外借，機會難得。當中幾件重點展品讓Jessie看得尤其入迷，包括鮮少外借的三聯屏潑墨畫《煙火》及以矮凳和卵石等拼湊而成的彩繪青銅《女人和鳥》。

展覽廳內還有一個以遊樂場為設計主題的教育區，參觀者可透過多媒體裝置，製作自己的藝術品，從中體會米羅的創作過程。另外，馬會亦支持相關教育活動，包括專題講座、導賞團和工作坊，讓大家可以從更多方面了解米羅如何在平凡中見不平凡。

Jessie得悉自2012年起，馬會與康樂及文化事務署共同籌劃「香港賽馬會呈獻系列」，為香港帶來世界級展覽。一如其他慈善捐助項目，馬會對是次展覽的捐助，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬及博彩帶來稅款及善款，惠澤社群。馬會對展覽的支持亦響應國家《十四五規劃綱要》中，明確支持香港發展成為中外文化藝術交流中心的願景。展覽展期至6月28日，大家記得抓緊機會到場感受米羅藝術的魅力！