【繞場一週】彭福公園即將迎來全新面貌

位處沙田馬場中央的彭福公園，已服務社區超過40年，為遊人提供消閒好去處。

位處沙田馬場中央、由馬會撥款興建及管理的彭福公園，自1979年落成以來，為沙田區居民及各區遊人提供一個景色怡人的消閒好去處。Jessie知道，服務社區超過40年的彭福公園，將分階段展開工程，以全新面貌再見大家。

為更符合社區的期望和需要，彭福公園於本月起分階段進行改善工程，預計於2025年10月竣工。屆時公園將加設一系列設施豐富訪客的體驗，讓包括親子家庭、寵物愛好者、輪椅使用人士，以及長者等不同人士，能夠一同享用這個共融公園。

彭福公園是本港其中一個寵物友善公園，Jessie與朋友早前帶同「毛孩」到訪，看到公園告示，彭福公園在工程進行期間，只會局部關閉，非施工範圍仍會開放予公眾人士及寵物使用；園內亦會妥善分隔施工和開放範圍及提供清晰指示。Jessie經常與毛孩到訪彭福，這個安排令人放心不少。

此外，為保護園內的鷺鳥和野生動植物，以及減輕工程對社區的影響，Jessie知道，馬會的承建商將採取一系列措施，務求減低工程噪音、塵埃等的潛在影響；有關措施已獲環保署及漁護署審批。

近半世紀，彭福公園扮演着「沙田市肺」的角色，市民亦見證馬會多年來一直致力優化沙田馬場內及其周邊的社區設施。Jessie相信，是次優化工程將為彭福公園迎來更好的改變。工程期間，市民前往公園前，Jessie建議大家參考載於馬會網頁有關公園施工範圍及開放時間的資訊。

有關公園施工範圍和開放時間的資訊：https://charities.hkjc.com/charities/chinese/jc-community-facilities/penfold-park.aspx