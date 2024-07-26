【繞場一週】從遊戲中學習 培養靈活變通能力

計劃將會免費派發「巴士路路通」桌上遊戲給全港有意參與的小學和中學使用，希望能讓更多學生一同體驗桌遊的樂趣，同時學習生活技能。

有研究指，有自閉特色孩子在執行事情上，最大困難之一就是未能靈活變通，這為他們在解決問題和社交生活層面上帶來挑戰。由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的「賽馬會喜伴同行計劃」其中一個合作夥伴，東華三院何玉清教育心理服務中心，最近推出了一款嶄新的桌上遊戲 —「巴士路路通」，希望讓自閉特色孩子可以邊玩邊學習，增強靈活變通及解難能力。

計劃舉辦了「巴士路路通」桌上遊戲體驗暨開篷巴士遊，吸引了60個家庭參與。在遊戲中，Jessie與他們一起扮演巴士車長，並完成各種解難任務，務求讓巴士順利駛至總站及賺取最多車資。這套桌遊更附有一本以巴士為主題的《露營的時候就像乘搭X42C》繪本，藉故事主角文俊的經歷，讓自閉特色孩子理解並應用解難和靈活變通的技巧。