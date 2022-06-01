【繞場一週】快「餸」到戶 支援居家長者

賽馬會快「餸」到戶居家長者支援計劃，在疫情下向老友記提供食物支援。

有社福機構朋友向Jessie表示，早前第五波疫情嚴峻，部分員工染疫或需進行隔離觀察，導致不少服務的人手不足，對居家長者的膳食支援亦造成影響。幸好，馬會在這時候伸出援手，推出新措施，讓老友記可以在疫下都不愁溫飽。

Jessie說的就是馬會早前推出的賽馬會快「餸」到戶居家長者支援計劃。疫情下不少社福機構的食物支援隊伍人手不足，如廚師及配送人員等，他們會優先向受疫情影響較大的安老院舍提供食物支援，然而為一眾居家長者提供食物支援的服務，則受到不同程度的影響。

有見及此，馬會的新措施協助社福機構購買符合安全指標及有質素的冷凍食品，並分發到長者的家中，讓他們足不出戶都可得到食物支援。馬會更動員自己的餐飲部團隊，設計及提供部份食物包予居家長者，協助減低因社福機構人手不足而產生的影響。

計劃下，每名合資格長者可免費獲派最多21天份量的冷凍食物包，而這些冷凍食品都可在家存放30日。Jessie認為如短期內再次遇上服務延期或暫停的情況，這些食物包都可令一眾居家老友記有膳食儲備應付突發狀況。

Jessie 翻查資料發現馬會一直以快、準、新的原則支持社會抗疫，過去兩年已額外審批超過18億港元支援不同抗疫項目，累計服務人次超過300萬。Jessie相信這些計劃，能照顧不同人士包括居家長者的需要，助他們繼續應對疫情。