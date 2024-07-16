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2024-07-16 07:30:00
日報

【繞場一週】成績重要 經歷更重要

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「賽馬會鼓掌•創你程計劃」讓鄭希桐（左）和葉朗延明白在生涯發展的路上還有很多可能性。

明天就是DSE 放榜的日子，很多考生都會感到焦慮，擔心自己的成績未如理想，影響前途。其實公開試只是人生其中一個考驗，青年人應探索更多生涯發展的可能性。Jessie 最近認識了兩位青年人，他們的經歷告訴我們成績並非唯一定義「成功」的因素。

葉朗延中學時希望向社工或教育相關的專業發展，惜DSE成績未如理想，後來參加了由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的「賽馬會鼓掌•創你程計劃」CLAP@JC，認清自己的價值觀、興趣和能力，改為進修與策劃活動相關課程。計劃更支持他將興趣發展成事業，與社工和朋友一同設計和製作自己的桌遊，更有機會在桌遊零售店工作。

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同樣是CLAP@JC受惠者的鄭希桐，DSE放榜後雖然順利入讀了自己揀選的工程學科，但修讀兩年後確定該科目並非自己擅長及喜愛的範疇。參加計劃後讓她認清自己對畫畫的興趣，以及對有關行業的了解和能力均有所提升。她最後決心離開工程學系，轉修設計，並創出自己的漫畫角色成為插畫師。

探索更多生涯發展的路向，青年人亦要好好面對自己的情緒，Jessie 明白有些考生等待成績和擔心前路的緊張心情。另一個由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的「賽馬會平行心間計劃」在全港設立八間「平行心間」，為青年人提供一站式身心靈健康服務。在DSE 放榜日前後，各「平行心間」會舉辦不同活動，幫助考生紓壓及提供輔導。

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