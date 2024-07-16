【繞場一週】成績重要 經歷更重要

「賽馬會鼓掌•創你程計劃」讓鄭希桐（左）和葉朗延明白在生涯發展的路上還有很多可能性。

明天就是DSE 放榜的日子，很多考生都會感到焦慮，擔心自己的成績未如理想，影響前途。其實公開試只是人生其中一個考驗，青年人應探索更多生涯發展的可能性。Jessie 最近認識了兩位青年人，他們的經歷告訴我們成績並非唯一定義「成功」的因素。

葉朗延中學時希望向社工或教育相關的專業發展，惜DSE成績未如理想，後來參加了由香港賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的「賽馬會鼓掌•創你程計劃」（CLAP@JC），認清自己的價值觀、興趣和能力，改為進修與策劃活動相關課程。計劃更支持他將興趣發展成事業，與社工和朋友一同設計和製作自己的桌遊，更有機會在桌遊零售店工作。