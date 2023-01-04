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2023-01-04 07:30:00
日報

【繞場一週】探索不一樣的自己

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JSR學員為網上直播賽事擔任現場評述員，是難得的學習體驗。

在專業的體育賽事上進行採訪，訓練學員的表達和應變能力。

香港運動員近年屢創佳績，而體育記者在報導體育新聞及評述賽事時的專業對提升公眾對體育運動的關注，為社會凝聚正能量，實在功不可沒。Jessie知道第十屆「香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃」(JSR) 現正接受報名，正是讓1725歲青少年發掘自我潛能的好機會！

由香港賽馬會主辦、東華三院協辦的JSR，每屆邀請資深傳媒工作者擔任導師，學員在為期半年的課程中，除了接觸到基本體育傳媒理論外，亦會獲得體育巿場推廣訓練。計劃主張學員「走出課室」，從走訪本地體育賽事作文字、影像、攝影、採訪及網上直播等崗位中，體驗體育記者工作，從而提升表達能力，培養責任感及良好的處事態度。表現優異的學員更有機會獲推薦到傳媒機構作暑期實習呢！

新一屆計劃以「傳承經驗 延續傳奇」(Take Pride in Legacy)為主題，透過理論及實踐兼備的課堂，傳承計劃「親身經歷、勇敢嘗試」的價值，培養學員信心，昂然面對未來的挑戰。計劃每年都會邀請不同界別的星級導師，分享他們的心得及實戰經驗。今屆計劃合共有18個合作夥伴，包括傳媒機構、體育總會及團體、教育及社會服務機構等。其中啟德體育園、香港體育學院、嶺南大學跨學科學院及香港都會大學同為今年新加入的合作夥伴，將為學員提供多元化的學習體驗。

JSR的取錄過程不考慮學員成績，亦不限修讀的學科，反而著重報名者的誠意、態度。如果你自己或身邊的1725歲親友是勇於嘗試及有志自我增值，不妨鼓勵他們踏出第一步。計劃費用全免，下周一(9)就截止報名，歡迎出席本周六(7)舉行的公眾簡介會了解更多。立即JSR Facebook專頁，了解公眾簡介會、計劃詳情及報名啦！

JSR Facebook專頁：https://www.facebook.com/HKJCJSR

 

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