【繞場一週】探索不一樣的自己

在專業的體育賽事上進行採訪，訓練學員的表達和應變能力。

香港運動員近年屢創佳績，而體育記者在報導體育新聞及評述賽事時的專業，對提升公眾對體育運動的關注，為社會凝聚正能量，實在功不可沒。Jessie知道第十屆「香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃」(JSR) 現正接受報名，正是讓17至25歲青少年發掘自我潛能的好機會！

由香港賽馬會主辦、東華三院協辦的JSR，每屆邀請資深傳媒工作者擔任導師，學員在為期半年的課程中，除了接觸到基本體育傳媒理論外，亦會獲得體育巿場推廣訓練。計劃主張學員「走出課室」，從走訪本地體育賽事作文字、影像、攝影、採訪及網上直播等崗位中，體驗體育記者工作，從而提升表達能力，培養責任感及良好的處事態度。表現優異的學員更有機會獲推薦到傳媒機構作暑期實習呢！

新一屆計劃以「傳承經驗 延續傳奇」(Take Pride in Legacy)為主題，透過理論及實踐兼備的課堂，傳承計劃「親身經歷、勇敢嘗試」的價值，培養學員信心，昂然面對未來的挑戰。計劃每年都會邀請不同界別的星級導師，分享他們的心得及實戰經驗。今屆計劃合共有18個合作夥伴，包括傳媒機構、體育總會及團體、教育及社會服務機構等。其中啟德體育園、香港體育學院、嶺南大學跨學科學院及香港都會大學同為今年新加入的合作夥伴，將為學員提供多元化的學習體驗。

JSR的取錄過程不考慮學員成績，亦不限修讀的學科，反而著重報名者的誠意、態度。如果你自己或身邊的17至25歲親友是勇於嘗試及有志自我增值，不妨鼓勵他們踏出第一步。計劃費用全免，下周一(9日)就截止報名，歡迎出席本周六(7日)舉行的公眾簡介會了解更多。立即到JSR Facebook專頁，了解公眾簡介會、計劃詳情及報名啦！

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