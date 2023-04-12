【繞場一週】探索運動產業多元職涯發展

要「識得揀」，才可在生涯發展旅程上作出明智抉擇。Jessie早前觀賞七欖期間，知悉「賽馬會社區七人欖球計劃」助萬名市民享受欖球樂趣，當中更有青年能參與此國際大型體育盛事的職場參觀，藉此擴闊他們對運動產業的眼界，更好規劃人生路向。

Jessie 所説的是賽馬會SportsEXPLORE計劃的一班青年學員。他們除獲安排觀賞七欖賽事外，亦能於賽前早上參觀馬會展區、傳媒中心、贊助商攤位及包廂房，了解展覽運作、傳媒工作、市場營銷策略及企業款待操作，全方位認識這項體育盛事不同產業的實際運作。學員表示是次參觀令他們獲益良多，明白到賽事背後多方協調的重要性，不但讓他們發掘個人生涯發展的興趣外，亦能於日後工作應用相關知識。

除了職場參觀，計劃亦透過從業員分享、實習工作等方式鼓勵對運動有興趣的青年親身體驗多元運動產業，探索職業路向。計劃同時提供支援及培訓服務，培養有助青年生涯發展的核心能力。Jessie祝願他們能成為自己生涯發展旅程的主人翁，並為運動產業注入新力量。

馬會一直致力支持香港體育發展，一如其他慈善捐助項目，馬會對是次計劃的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬及博彩帶來稅款及善款，惠澤社群。馬會不但在財政上支援合作機構，更與受惠機構攜手合作，主辦及合辦慈善項目，開發創新的先導計劃，應對社會需要，並積極創建社區長遠發展的能力。