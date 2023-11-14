【繞場一週】提香與威尼斯畫派　細味文藝復興輝煌時期

展覽內的教育角設有人工智能提香畫室，為觀眾描繪威尼斯畫派風格的肖像畫，一嚐成為畫作主角的滋味。

文藝復興期間，威尼斯擁有濃厚文化氛圍，俯拾皆為藝術。Jessie早前到香港藝術館參觀由馬會慈善信託基金獨家贊助的「香港賽馬會呈獻系列：提香與文藝復興威尼斯畫派──烏菲茲美術館珍藏展」，一探水都威尼斯的藝術面貌。

展覽分為六大展區，展出五十幅主要來自意大利烏菲茲美術館的珍藏，包括提香及同期威尼斯藝術巨匠如喬爾喬內、丁托列托、委羅內塞等的珍貴畫作，全部均為第一次在香港展出，大部分更首次在亞洲亮相，機會難逢。其中精選展品包括提香的代表作《花神》和委羅內塞的《基督受洗》，其細膩筆觸和絢麗色彩實在令人著迷。

此外，展覽邀請了本地藝術家梁志和與陳鈞樂，從威尼斯畫派作品汲取靈感，分別創作以照明燈和海浪聲組成的藝術裝置及大自然工筆畫，展現香港藝術家的獨特視角。展覽內亦設教育角，以互動多媒體介紹威尼斯畫派和提香的小知識，並加入科技元素，利用人工智能，將觀眾的自拍像變為提香筆下的肖像畫。

Jessie知道，「香港賽馬會呈獻系列」不時將世界級作品帶到香港，支持香港發展成為中外文化藝術交流中心。一如其他慈善捐助項目，馬會對是次展覽的捐助，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬及博彩收益，為社會創造就業機會，並帶來稅款及善款。展期至明年2月28日，大家記得把握機會，到場感受威尼斯畫派的獨有魅力！