【繞場一週】曼聯U16下月訪港踢友誼賽　門票今起登記

今個暑假體育盛事多籮籮，除了巴黎奧運外，Jessie知道「賽馬會青少年足球精英匯」亦將於下月5日至12日載譽歸來，屆時曼聯16歲以下青年隊將訪港，與本地年青足球員進行為期一週的文化及足球交流活動，當中亮點包括兩場足球友誼賽。
「精英匯」是馬會與曼聯及中國香港足球總會於2017年起攜手合作的項目，旨在開拓青少年眼界及其全人發展。透過一系列同交誼、同體驗及同進步的活動，例如今年參觀馬會屯門公眾騎術學校、划龍舟，以及連串足球訓練和社區服務等，協助年青球員提升體能、心智和社交上的發展，啟發潛能。
今次兩場友誼賽分別於8月9日及11日假旺角大球場舉行，曼聯16歲以下青年隊首場將與超級青年聯賽選手隊較量；第二場則將與中國香港16歲以下代表隊對賽。曼聯作為現屆英格蘭足總盃盟主，更會帶同珍貴的足總盃獎盃來港首次展出，球迷可把握難得的機會在場內打卡；同場亦設有不同攤位遊戲及活動讓公眾參與。
身為曼聯忠實球迷的Jessie，最興奮當然是曼聯名宿奧沙及貝碧托夫將訪港參與「精英匯」，並各於其中一場賽事現身。兩場友誼賽均免費入場，Jessie今日會坐定定，準時上午10時上網登記（hkjc.com/withyou），獲取免費門票入場觀賽，希望可一睹兩人的風采！
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