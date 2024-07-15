【繞場一週】曼聯U16下月訪港踢友誼賽　門票今起登記

球迷將有機會一睹曼聯名宿奧沙（左）及貝碧托夫（右）的風采。

今個暑假體育盛事多籮籮，除了巴黎奧運外，Jessie知道「賽馬會青少年足球精英匯」亦將於下月5日至12日載譽歸來，屆時曼聯16歲以下青年隊將訪港，與本地年青足球員進行為期一週的文化及足球交流活動，當中亮點包括兩場足球友誼賽。

「精英匯」是馬會與曼聯及中國香港足球總會於2017年起攜手合作的項目，旨在開拓青少年眼界及其全人發展。透過一系列同交誼、同體驗及同進步的活動，例如今年參觀馬會屯門公眾騎術學校、划龍舟，以及連串足球訓練和社區服務等，協助年青球員提升體能、心智和社交上的發展，啟發潛能。