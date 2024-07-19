【繞場一週】未雨綢繆 加強災難防控

香港作為國際大都市，人口稠密，不時要面對各重災害。為確保市民的安全和福祉，香港需要未雨綢繆，建立有效的災難防控和應急措施。
由香港賽馬會慈善信託基金支持香港特别行政區政府消防處推行的「香港消防處災難防控計劃」，旨在促進救災和備災的培訓工作、加強區域合作和提升公眾防災意識。當中包括支持消防處於日前舉辦的「亞洲消防國際會議2024」。
今年的會議以《掌握科技力量 共推應急準備》為主題，匯聚全球消防和緊急救援專家，分享他們對消防安全的真知灼見及創新科研成果。Jessie有幸參與其中，學習有關災難防控及應變措施，實在是受益匪淺。
此外，為期三年的計劃亦支持消防處與不同機構和政府部門進行培訓及演練，並與廣東省當局合作在大灣區舉行演習。計劃亦會為缺乏適當物業管理的樓宇提供消防安全設備；在便利店、巴士站和24 小時自動櫃員機中心安裝自動體外除顫器（AED）；以及透過一系列公眾教育活動，為超過80,000 名市民掌握基本的消防安全知識。
一如其他慈善捐助項目，馬會對以上項目的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬和博彩業務所得收益，帶來稅收及慈善捐款，同時為社會創造就業機會。
Jessie相信計劃能有效提升亞州地區的消防安全水平，減少災害對市民的影響，打造更安全的社區環境。
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