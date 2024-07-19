【繞場一週】未雨綢繆 加強災難防控

約600名來自多個國家和地區的嘉賓出席「亞洲消防國際會議2024」。

香港作為國際大都市，人口稠密，不時要面對各重災害。為確保市民的安全和福祉，香港需要未雨綢繆，建立有效的災難防控和應急措施。

由香港賽馬會慈善信託基金支持香港特别行政區政府消防處推行的「香港消防處災難防控計劃」，旨在促進救災和備災的培訓工作、加強區域合作和提升公眾防災意識。當中包括支持消防處於日前舉辦的「亞洲消防國際會議2024」。

今年的會議以《掌握科技力量 共推應急準備》為主題，匯聚全球消防和緊急救援專家，分享他們對消防安全的真知灼見及創新科研成果。Jessie有幸參與其中，學習有關災難防控及應變措施，實在是受益匪淺。