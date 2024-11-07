【繞場一週】「樂齡之友」銀髮互助 支援長者精神健康

「樂齡之友」積極在社區推廣精神健康，並以朋輩身分支援受情緒困擾的長者，陪伴他們走過情緒低谷。

隨著身體機能的退化和社交活動的減少，長者較易受到情緒困擾。對他們而言，找到一群願意聆聽、互相支持和陪伴的朋輩尤為重要。

由香港賽馬會慈善信託基金主導策劃及捐助的「賽馬會樂齡同行計劃」，招募及培訓長者成為「樂齡之友」，讓他們以朋輩或過來人的身分，透過分享個人復元故事或經驗、生活知識及技能，支援社區內受情緒困擾或有抑鬱風險的長者。

「樂齡之友」需接受義工培訓和80小時的專業訓練，包括精神健康急救課程、身心健康行動計劃課程 (WRAP®) 等。計劃自2016年推行至今，已培訓近920位「樂齡之友」。今年，計劃更新增由「樂齡之友」主導設計及帶領社交小組活動，以鼓勵長者建立互助網絡，提升他們面對晚晴生活的抗逆力和適應能力。