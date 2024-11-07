【繞場一週】「樂齡之友」銀髮互助 支援長者精神健康

隨著身體機能的退化和社交活動的減少，長者較易受到情緒困擾。對他們而言，找到一群願意聆聽、互相支持和陪伴的朋輩尤為重要。
由香港賽馬會慈善信託基金主導策劃及捐助的「賽馬會樂齡同行計劃」，招募及培訓長者成為「樂齡之友」，讓他們以朋輩或過來人的身分，透過分享個人復元故事或經驗、生活知識及技能，支援社區內受情緒困擾或有抑鬱風險的長者。
「樂齡之友」需接受義工培訓和80小時的專業訓練，包括精神健康急救課程、身心健康行動計劃課程 (WRAP®) 等。計劃自2016年推行至今，已培訓近920位「樂齡之友」。今年，計劃更新增由「樂齡之友」主導設計及帶領社交小組活動，以鼓勵長者建立互助網絡，提升他們面對晚晴生活的抗逆力和適應能力。
計劃早前舉辦了「樂齡之友」證書課程的畢業禮，Jessie喜見一眾「 樂齡之友 」順利畢業，攜手為社區的精神健康服務出一分力。其中一位學員分享指，年輕時曾希望成為社工但未能實踐，現在接受培訓成為「樂齡之友」，不僅從課程中學到處理情緒問題的技巧，更能陪伴受情緒困擾的長者，實現自己的夢想。由此可見，長者也可以持續學習、貢獻社會，並將助人自助的精神延續下去。
「賽馬會樂齡同行計劃」詳情
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